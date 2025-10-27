Este bine sau nu să consumăm ouă crude dimineața? Răspunsul doctorilor

O mulțime de oameni au recreat celebra scenă din filmul Rocky, în care Sylvester Stallone își începea ziua înghițind cinci ouă crude, transformând acest gest într-o adevărată tendință online. Deși consumul ouălor crude este prezentat de unii ca un obicei sănătos și energizant, experții în nutriție și medicină atrag atenția asupra riscurilor și beneficiilor reale.

Ouăle: nutrienti și super-puteri nutritive

Ouăle sunt recunoscute pentru valoarea lor nutritivă ridicată. Ele conțin proteine complete, vitaminele D și B12, iod și, în anumite cazuri, acizi grași Omega-3. De asemenea, sunt una dintre cele mai bune surse de colină, esențială pentru funcționarea creierului și formarea membranelor celulare.

„Ouăle susțin sănătatea inimii, a mușchilor, a ochilor și a sistemului imunitar, așa că ar trebui să introduceți cel puțin câteva în dieta dumneavoastră”, explică specialiștii conform Ladbible. Experimentele personale, cum ar fi cel al unui bărbat care a consumat 900 de ouă într-o lună, sugerează efecte interesante, dar nu generalizabile.

Riscurile consumului de ouă crude

Medicii avertizează că ouăle crude pot fi periculoase din cauza riscului de salmonella. Conform experților de la Healthline, consumul crud poate reduce absorbția proteinelor: oamenii absorb aproximativ 50% din proteinele ouălor crude, comparativ cu 90% în cazul ouălor fierte.

De asemenea, albușurile crude conțin avidină, o proteină care blochează absorbția biotinei (vitamina B7), esențială pentru metabolism și sănătatea pielii și părului. Căldura distruge avidina, de aceea ouăle gătite nu prezintă această problemă.

De ce consumul de ouă crude a devenit la modă

Terapeutul nutriționist Laura Southern consideră că trendul provine mai mult din comoditate. „Consumul proteinelor din mai multe ouă deodată este mai ușor atunci când acestea sunt în formă brută, lichidă”, a explicat ea. Totuși, sfaturile contradictorii privind ouăle fierte sau crude pot fi confuze pentru public: de exemplu, prăjirea poate crește colesterolul, dar proteinele sunt mai ușor de absorbit în ouăle fierte.

În timp ce ouăle crude oferă unele beneficii nutriționale similare celor gătite, riscurile, mai ales cel al infecțiilor cu salmonella și absorbția redusă a proteinelor și biotinei, fac ca această practică să fie controversată. Experții recomandă, pentru siguranță, consumul de ouă gătite sau pasteurizate.

„Indiferent cum vă plac ouăle dimineața, asigurați-vă doar că le consumați în siguranță”, concluzionează nutriționiștii.