TikTok a sesizat autoritățile din România după ce doi părinți și-au abuzat sexual bebelușii

”Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Brăila, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un bărbat și o femeie, de 48, respectiv 22 de ani, cercetate pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.

Bărbatul și-a agresat sexual bebelușii, mama a filmat

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, la data de 7 noiembrie 2025, bărbatul, acționând în scopul producerii de materiale pornografice, ar fi întreținut acte de natură sexuală cu două victime minore, context în care femeia cercetată ar fi realizat înregistrări de tip video, folosind un telefon mobil.

Ulterior, persoanele în cauză ar fi editat materialele pornografice cu minori (prin suprapunerea unui fundal sonor) și le-ar fi distribuit pe o rețea de socializare.

Bebelușii, plasați la un asistent maternal, în regim de urgență



În urma unei percheziții efectuate, de către polițiști, la data de 13 noiembrie 2025, în locuința comună a acestora, situată în județul Galați, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, cele două victime minore au fost plasate în regim de urgență la un asistent maternal profesionist.

Cei doi părinți, arestați preventiv

La data de 13 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila au dispus reținerea celor două persoane (bărbatul de 48 de ani și femeia de 22 de ani), cercetate pentru infracțiunile de viol săvârșit asupra unui minor, complicitate la viol săvârșit asupra unui minor și pornografie infantilă.

La data de 14 noiembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție” arată o comunicare DIICOT.