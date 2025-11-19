Cât costa un post în Spitalul Caracal, de la asistent medical la ambulanțier. Zeci de mii de euro pentru ”influență”

Procurorii DNA Craiova au sesizat instanța cu privire la acordurile de recunoaștere ale inculpaților:

”1. R.R.N., avocat în cadrul Baroului Olt, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată (câte două acte materiale);

2. M.N.C., persoană fizică fără calitate specială, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de trafic de influență în formă continuată (două acte materiale).

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

De la brancardier la asistent medical, pe bani. Bonus: intră și soția

La data de 15 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins unei persoane (martor în cauză) sume de bani al căror cuantum nu l-a precizat la acel moment, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Spitalului Municipal Caracal, precum și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât persoana respectivă să fie trecută de pe postul de brancardier pe un post de asistent medical în cadrul Spitalului Municipal Caracal. În același context și în aceeași modalitate, inculpatul R.R.N. ar fi promis că își va exercita influența și pentru angajarea soției persoanei respective pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală.

Asistent medical pe 10.000 de euro

Ulterior, la datele de 21 și 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins suma de 10.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra funcționarilor menționați anterior, astfel încât soția martorului menționat anterior să fie angajată pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală.

Ambulanțier medical pe 15.000 de euro

În cursul lunii octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins, în mod repetat, de la aceeași persoană, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului M.N.C., suma de 30.000 de euro, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari cu atribuții în organizarea de examene/concursuri la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, dar și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât să îi determine pe aceștia să angajeze două persoane pe două posturi de ambulanțier la Serviciul Județean de Ambulanță Olt (câte 15.000 de euro pentru fiecare post).

În contextul descris anterior, inculpatul M.N.C. ar fi pretins și pentru sine, de la aceeași persoană suma de 5.000 de euro, din care ar fi primit în mod direct suma de 1.000 de euro, la data de 21 octombrie 2025.

Momentul în care au apărut procurorii DNA

La data de 23 octombrie 2025, inculpatul M.N.C. a primit de la persoana respectivă suma de 3.000 de euro pentru sine, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Tot la data de 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. a primit de la persoana respectivă suma de 30.000 de euro pentru sine și suma de 1.000 de euro pentru complicele său, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Facem precizarea că cei doi inculpați și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt.

Și-au recunoscut faptele, sunt pedepsiți cu suspendare

În prezența avocaților, cei doi inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- pentru inculpatul R.R.N. o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani;

- pentru inculpatul M.N.C. o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Totodată, celor doi inculpați li s-a interzis pe o perioadă de 4 ani, respectiv 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor: de a fi aleși în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Cei doi inculpați au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei doi inculpați au fost înaintate Curții de Apel Craiova” anunță procurorii DNA.