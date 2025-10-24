Avocat, prins în flagrant de DNA, cu 30.000 în ”sacoșă”

DNA a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 24 octombrie 2025 a inculpatului R.R.N., avocat în cadrul Baroului Olt, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale).

De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 24 octombrie 2025 față de inculpatul M.N.C., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 15 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins unei persoane (martor în cauză) sume de bani al căror cuantum nu l-a precizat la acel moment, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Spitalului Municipal Caracal, precum și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât persoana respectivă să fie trecută de pe postul de brancardier pe un post de asistent medical în cadrul Spitalului Municipal Caracal.

În același context și în aceeași modalitate, inculpatul R.R.N. ar fi promis că își va exercita influența și pentru angajarea soției persoanei respective pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală.

Ulterior, la datele de 21 și 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins suma de 10.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra funcționarilor menționați anterior, astfel încât soția martorului menționat anterior să fie angajată pe un post de asistent medical, la aceeași unitate medicală.

În cursul lunii octombrie 2025, inculpatul R.R.N. ar fi pretins, în mod repetat, de la aceeași persoană, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului M.N.C., suma de 30.000 de euro, pentru a-și exercita presupusa influență pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari cu atribuții în organizarea de examene/concursuri la Serviciul Județean de Ambulanță Olt, dar și asupra președintelui unei autorități locale, astfel încât să îi determine pe aceștia să angajeze două persoane pe două posturi de ambulanțier (șofer) la Serviciul Județean de Ambulanță Olt (câte 15.000 de euro pentru fiecare post).

În contextul descris anterior, inculpatul M.N.C. ar fi pretins și pentru sine, de la aceeași persoană suma de 5.000 de euro, din care ar fi primit în mod direct suma de 1.000 de euro, la data de 21 octombrie 2025. La data de 23 octombrie 2025, inculpatul M.N.C. a primit de la persoana respectivă suma de 3.000 de euro pentru sine, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.”, conform DNA.

A primit 30.000 de euro, arată procurorii

”Tot la data de 23 octombrie 2025, inculpatul R.R.N. a primit de la persoana respectivă suma de 30.000 de euro pentru sine și suma de 1.000 de euro pentru complicele său, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. La data de 24 octombrie 2025, cei doi inculpați vor fi prezentați Curții de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Biroului de Operațiuni Speciale Dolj.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.”, potrivit DNA.