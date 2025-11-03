Acuzațiile aduse fraților Micula. Cum ar fi ajuns buni de plată. Bruxelles-ul este cel care a cerut recuperarea banilor

În cadrul operațiunii ”Jupiter”, în care anchetatorii fac percheziții la persoane juridice acuzate de evaziune fiscală și delapidare, au fost puse în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, la sediile sociale, la punctele de lucru ale două societăți comerciale, precum și la locuințele administratorilor acestora. Dosarul penal este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Cum ar fi diminuat acuzații impozitul pe profit



”Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2022 – 2025, reprezentanții legali ai două societăți comerciale, cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților cheltuieli nereale, reprezentând „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare etc.”, simulând astfel plata fictivă a unor drepturi salariale către reprezentanții și angajații societăților, în valoare de peste 8.400.000 de lei, în scopul diminuării bazei impozabile și sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit.



De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți comerciale și-ar fi însușit sau ar fi traficat, în mod prejudiciabil pentru cele două persoane juridice, dar în folosul administratorilor societăților, sumele de bani rezultate din transferurile bancare efectuate sub diferite justificări, respectiv „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare, etc.”, în valoare de peste 8.400.000 de lei, cauzând astfel celor două societăți comerciale un prejudiciu total de peste 8.400.000 de lei.



În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, înscrisuri privind plata drepturilor salariale, contracte de împrumut, documente de restituire creditare, două terminale mobile și un laptop” anunță anchetatorii.

Conform unor surse citate de Agerpres, perchezițiile au loc la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care fac parte din grupul de firme European Food and Drinks Group. Ioan şi Viorel Micula, investitori suedezi cu reşedinţa în România, sunt acţionarii majoritari ai societăţii European Food and Drinks Group.

Acuzațiile directe către grupul de firme al fraților Micula

"Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice. Mecanismul infracţional ar fi fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate de o instanţă de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 - 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferenţa fiind reprezentată de dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal", a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Stimulente fiscale: CE a cerut României să le recupereze

În anul 1998, autorităţile române au adoptat o ordonanţă de urgenţă a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât ceea ce prevedea legislaţia.

Ioan şi Viorel Micula, investitori suedezi cu reşedinţa în România, sunt acţionarii majoritari ai societăţii European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente. Conform dispoziţiilor unui tratat bilateral de investiţii încheiat în anul 2002 între Suedia şi România privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, fraţii Micula, precum şi alţi reclamanţi au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obţine despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.

În anul 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reuşit să asigure un tratament just şi echitabil investiţiilor şi a acordat reclamanţilor despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.

În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declara că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat şi a solicitat României să recupereze sumele deja plătite şi să se abţină de la orice altă plată.