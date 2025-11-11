Ceartă în binomul ONG-ist „Dăruiește Viață“. Avocatul Toni Neacșu: Cine are dreptate

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, marţi, că respectă întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului, menţionând că nu există nicio interferenţă între atribuţiile sale guvernamentale şi activitatea 'Dăruieşte Viaţă' şi cu privire la calitatea sa de membru fondator al asociaţiei, scrie Agerpres.

Potrivit acesteia, „orice afirmaţie contrară este falsă şi neîntemeiată“.

„Respect întru totul legislaţia privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcţia executivă şi din Consiliul Director al Asociaţiei 'Dăruieşte Viaţă' înainte de preluarea funcţiei de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociaţiei, înainte ca informaţia privind numirea mea să devină publică, şi am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei şi pentru asigurarea continuităţii proiectelor pe care le-am coordonat. Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocaţii, tocmai pentru a mă asigura că respect legea şi principiile de integritate publică“, a explicat Oana Gheorghiu, având în vedere afirmaţiile cofondatoarei 'Dăruieşte Viaţă' Carmen Uscatu.

Gheorghiu a precizat că, în prezent, a rămas doar membru fondator al asociaţiei, ceea ce, potrivit statutului acesteia, presupune apartenenţa la Adunarea generală, nu la structura executivă de conducere.

„Atribuţiile privind gestionarea activităţii curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte. Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislaţia românească nu impune membrilor Guvernului obligaţia de a renunţa la calitatea de membri fondatori ai unei organizaţii neguvernamentale, existând şi alte persoane în Guvernul României care sunt membri în organizaţii neguvernamentale“, a transmis Oana Gheorghiu.

Ea a amintit că a fondat 'Dăruieşte Viaţă' în urmă cu 13 ani, subliniind că este mândră de realizările avute.

„Am fondat această asociaţie acum 13 ani şi rămân mândră de tot ce am construit împreună - o organizaţie independentă, susţinută de peste 350.000 de oameni şi 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România. Nu există nicio interferenţă între atribuţiile mele guvernamentale şi activitatea Asociaţiei 'Dăruieşte Viaţă' şi cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmaţie contrară este falsă şi neîntemeiată“, a declarat vicepremierul.

Oana Gheorghiu, surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu

Gheorghiu s-a arătat surprinsă de declaraţiile lui Carmen Uscatu, precizând că rămâne deschisă unei discuţii directe cu aceasta.

„Sunt surprinsă de declaraţiile lui Carmen Uscatu şi sper că este vorba despre o neînţelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităţilor aplicabil membrilor Guvernului şi nu de o intenţie de a genera presiune sau confuzie în spaţiul public sau de o intenţie de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al asociaţiei. Rămân deschisă unei discuţii directe, între noi, aşa cum am procedat întotdeauna“, a punctat Oana Gheorghiu.

Carmen Uscatu a susţinut că decizia Oanei Gheorghiu de a rămâne membru cu drept de vot într-o organizaţie neguvernamentală după numirea în Executiv nu este o incompatibilitate, dar a pus 'Dăruieşte Viaţă' într-o situaţie „vulnerabilă“.

„Decizia Oanei a pus 'Dăruieşte Viaţă' într-o situaţie vulnerabilă pe care i-am comunicat-o Oanei şi anterior. Nu este o incompatibilitate care să nu fie legală, este dreptul ei legal să fie membru în Guvernul României, de a fi pe o asemenea poziţie, de asemenea, este şi dreptul ei legal de a rămâne şi membră într-o ONG cu drept de vot. Este însă o incompabilitate pe care a creat-o în faţa celor care susţin asociaţia, în faţa celor care ne-au ajutat, practic, să construim un asemenea proiect măreţ, în faţa sponsorilor“, a transmis Carmen Uscatu, la Digi 24.

Ea a menţionat că, în plan european, acest lucru nu este unul etic.

„Întotdeauna când un membru de ONG devine membru în Guvern, devine ministru, el se retrage, în societăţile democratice acest lucru se întâmplă, implicit se retrage din toate rolurile pe care le are în ONG, pentru că este considerat un conflict de interese“, a explicat Carmen Uscatu.

Avocatul Toni Neacșu îi dă dreptate Oanei Gheorghiu, dar și lui Carmen Uscatu

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, avocatul Toni Neacșu arată că vicepremierul Oana Gheorghiu are dreptate în disputa cu fosta colegă de la ONG, deoarece prin suspendare, aceasta respectă cadrul legal privind incompatibilitățile.

În același timp, Toni Neacșu explică de ce sunt justificate precizările lui Carmen Uscatu, care a spus că finanțatorii Asociației Dăruiește Viață sunt sceptici în a mai face donații acum, când un membru din Adunarea Generală a devenit vicepremier al României.

„Doamna vicepremier are dreptate, prin suspendare din funcțiile executive în ONG respecta cadrul legal privind incompatibilitățile.

Însă, întrucât Dăruiește viața nu are în Adunarea Generală decat 3 membri, dintre care unul este vicepremierul, iar potrivit legii organul suprem de conducere este Adunarea generală, practic a condamnat acest ONG la un conflict de interese nejuridic (nu e sancționat) permanent, care îi va afecta eficiența, în primul rând în ce privește atragerea finanțărilor.

Deci are dreptate și cealaltă doamnă, pentru că oricine mai donează bani ONG-ului, îi donează de fapt unui vicepremier în funcție al României, lucru perfect acceptabil în România ipocriziei desăvârșite, dar complet interzis când e vorba despre relațiile internaționale.

Un ONG nu poate funcționa cu mai puțin de 3 membri în Adunarea Generală, așa încât doamnă vicepremier va fi obligată să participe la ședințele anuale și să ia decizii.

Doamna vicepremier este Persoana Expusă Public și, prin simpla sa calitate de membru al asociației, Beneficiar real în sensul legislației privind spălarea banilor (Legea 129/2019) iar marii finanțatori, companiile, vor evita donațiile către o persoană juridică expusă unor obligații de raportare și monitorizare suplimentare“, scrie, pe Facebook, Toni Neacșu, mulțumindu-i avocatului Alexandru Bajdechi.