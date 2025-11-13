€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Data publicării: 14:53 13 Noi 2025

Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Autor: Ioan-Radu Gava

Șofer prins cu permisul suspendat. A oferit mită 200 € Sursa foto: https://www.freepik.com/, @daniel-007
 

Un român care se dădea drept „şeful procurorilor europeni“ este judecat pentru trafic de influenţă.

DNA a trimis în judecată un bărbat pentru trafic de influenţă, după ce a fost prins în timp ce primea 60.000 de euro de la o persoană, bani ceruţi în schimbul promisiunii că va interveni la judecători pentru a-l scăpa pe un afacerist de un dosar penal instrumentat de Parchetul European, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul respectiv se numeşte M.C.M., iar afaceristul pentru care ar fi promis că va interveni este J.P.T.

M.C.M. s-ar fi dat drept şef al procurorilor europeni din România, postură din care susţinea că poate interveni la judecători.

„În zilele de 29 august 2025 şi 4 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promiţând în schimbul sumei respective că îşi va exercita presupusa influenţă asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru a-i determina pe aceştia să pronunţe o soluţie de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European – EPPO. În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane, suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, a transmis DNA, joi, printr-un comunicat de presă.

Conform portalului instanţelor, J.P.T. a fost trimis în judecată de Parchetul European în luna august, alături de compania J.T. Grup Oil SA, pentru schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obţinute ori reţinute din bugetul UE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

roman
seful procurorilor europeni
judecata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Aeroporturile din România domină topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian
Publicat acum 31 minute
Un român care se dădea „șeful procurorilor europeni“ a fost trimis în judecată
Publicat acum 32 minute
Avioanele Blue Air s-au adjudecat cu 45.000 de euro bucata
Publicat acum 32 minute
Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente
Publicat acum 47 minute
AntiMit. Mai poţi arunca vina pe altul când vine amenda acasă? Camerele moderne schimbă jocul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close