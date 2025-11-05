€ 5.0851
Data actualizării: 11:45 05 Noi 2025 | Data publicării: 11:10 05 Noi 2025

Un primar din Cluj, reținut după ce a luat acasă televizorul și laptopul din primărie
Autor: Andrei Itu

minor-arestat-preventiv-pentru-30-de-zile-pentru-talharirea-unui-nepalez--in-hunedoara_75016100 FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Primarul unei comune din Cluj a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de procurori de delapidare, după ce și-ar fi însușit un televizor şi un laptop cumpărate pentru primărie.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Gher...

Este vorba espre primarul din comuna Fizeşu-Gherlii Lup Vasile Ioan. Edilul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Percheziții domiciliare. Ce au găsit anchetatorii

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a anunțat, miercuri, că s-au făcut 3 percheziţii domiciliare. Una dintre ele s-a desfășurat la adresa Primăriei comunei Fizeşu-Gherlii şi două la adresele locuinţelor deţinute de primarul Lup Vasile Ioan, potrivit unui comunicat de presă.

”Prin ordonanţa organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reţinerea suspectului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, faptă prev. si ped. de art. 295 alin.1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, au notat procurorii.

Indicii că primarul Vasile Lup și-a însușit un televizor și un laptop, acuză procurorii

Pe baza probelor administrate în cadrul anchetei penale de către procurori, au rezultat indicii cu privire la faptul că primarul, între 2022-2024, ”şi-a înşuşit pentru sine produse electronice furnizate de către Orange România S.A, constând în televizor marca LG TV Smart 4K LG şi laptop HP255G8, în valoare de 5.157 de lei”.

Conform anchetei, acestea proveneau ”din subvenţii ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate şi achitate de către U.A.T Fizeşu-Gherlii, prin primar, fără că produsele şi servicile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituţional”.

Cine e Vasile Lup - Controverse și realizări

Vasile Lup (PNL) a câştigat, în anul 2024, al treilea mancat de primar al comunei Fizeşu-Gherlii, cu aproximativ 63% dintre voturi. În anul 2020, Vasile Lup era primar şi candida pentru încă un mandat; la acel moment era prezentat ca fiind „constructor” de profesie.

De asemenea, au existat sesizări cu privire la gestionarea unor investiţii publice în comună şi de relaţiile personale ale primarului. De exemplu, presa locală afirma, în 2019, că primarul Lup ar fi intervenit în favoarea unui văr al său condamnat pentru trafic de droguri. 

Totodată, la alegerile din 2024 s‑a menţionat că Lup figurează ca inculpat într‑un dosar privind ”fals material în înscrisuri oficiale”, legat de recepţia unui spaţiu de joacă pentru copii.

Acțiuni locale de sprijin

Primăria comunei Fizeșu Gherlii, sub conducerea sa, a desfăşurat acţiuni locale de sprijin: de exemplu, la 11 aprilie 2024, primarul Lup a iniţiat un proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar cultelor religioase de pe raza comunei.

În aprilie 2022, la sfinţirea unei capele mortuare şi a unui monument al eroilor locali, primarul Lup a fost menţionat pentru sprijinul acordat construcţiei acestora.

Vezi și - Operațiunea JUPITER 4 lovește în frații Micula. Manevra prin care ar fi transferat ilicit active de 163 milioane lei / Update

primar fizesu gherlii
vasile lup
