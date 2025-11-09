€ 5.0860
Data actualizării: 21:42 09 Noi 2025 | Data publicării: 21:21 09 Noi 2025

”Mită la MApN”. Isăilă: Bă, spune-i ”asta-i înțelegerea” și-l ajutăm să câștige și Drulă Primăria. Poate să vină și mama DNA-ului
Autor: Roxana Neagu

inregistrare foto ilustrativ pexels/ Isăilă, înregistrat de Berceanu când îi promitea milionul de euro lui Moșteanu
 

Informații din dosarul mitei de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, arată că discuțiile au mers până la susținerea unui candidat pentru București.

Ultimele informații din dosarul mitei de 1 milion de euro propuse pentru ministrul Apărării arată că fostul senator PSD Marius Isăilă a fost denunțat de fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu. Acesta din urmă ar fi depus 17 înregistrări la sediul DNA. 

Marius Isăilă ar fi fost înregistrat când îi indica lui Octavian Berceanu să-i spună lui Ionuț Moșteanu: ”Băi, ai un milion. Când s-a semnat contractul și totul e legal, ai un milion! Ți-l aduc eu”, conform Observator. 

”Poate să vină și mama DNA-ului!”

”Ai să vezi! Bă, spune-i că asta-i înțelegerea, dacă nu o înțelege, și îl ajutăm și la Primăria Capitalei să câștige Drulă!” mai spune Isăilă în conversația cu Berceanu. După ce acesta din urmă confirmă ”I-am zis, i-am zis...”, fostul senator insistă: ”Ai înțeles? Și are asigurat pentru toate bătrânețile lui și pentru ce vrea el, tot! Noi ne ocupăm! Poate să vină și mama DNA-ului!”. 

Pentru milionul de euro, Ionuț Moșteanu trebuia să-i determine pe cei din conducerea Romtehnica, companie de stat aflată în subordinea Armatei, să semneze un contract cu o firmă din Bulgaria pentru armament. ”Pot confirma doar că am fost invitat, la începutul lunii septembrie, în calitate de specialist în politici de mediu, la o întâlnire desfășurată într-un spațiu public, sub pretextul oferirii de consultanță pentru un proiect în domeniul protecției mediului. Discuția s-a încheiat cu o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament” a declarat Octavian Berceanu, arată sursa citată. După ce au apărut informații în spațiul public, Berceanu a susținut că nu-l cunoștea pe Isăilă înainte de acele discuții. 

