Data actualizării: 08:40 10 Noi 2025 | Data publicării: 08:39 10 Noi 2025

Închisoare pe viață pentru femicid? Propunerea ministrului Justiției
Autor: Dana Mihai

incarcerat inchisoare retinut prins Foto cu rol ilustrativ. Sursa: Freepik
 

Ministrul Justiției propune pedepse de până la închisoare pe viață pentru omorul pe motiv de gen

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat că a fost lansată în consultare publică o iniţiativă legislativă prin care omorul comis pe motiv de gen ar putea fi pedepsit inclusiv cu închisoare pe viaţă. Declarația vine pe fondul unei noi tragedii: o femeie a fost ucisă de soţul ei, în timp ce își ținea copilul în brațe. Crima a avut loc sâmbătă seară, în comuna Beciu din Turnu Măgurele (județul Teleorman).

Victima, în vârstă de 25 de ani, se despărţise de bărbat de două luni și obținuse un ordin de restricție împotriva lui. În momentul atacului, aceasta se afla împreună cu fiul lor de trei ani. Echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să o salveze. Ulterior, autoritățile l-au găsit pe agresorul de 42 de ani, care încercase să își ia viața, potrivit Digi24.

Proiect de lege blocat în Parlament

Proiectul legislativ privind combaterea femicidului a fost depus pe 29 octombrie în Parlament, de inițiatoare din toate partidele politice. Victoria Stoiciu (PSD) a transmis într-un comunicat că sprijinul pentru acest proiect este „uriaș”, fiind semnat de 273 de parlamentari, cel mai mare număr de semnături pentru o inițiativă legislativă în istoria Parlamentului post-decembrist.

La jumătatea lunii octombrie, aproximativ 3.000 de persoane au protestat în mai multe orașe ale țării, atrăgând atenția asupra numărului ridicat de victime ale violenței domestice. În România, peste 40 de femei au fost ucise de la începutul anului. În același context, 18 ambasade au transmis o declarație comună prin care condamnă violența de gen: „Solidaritatea noastră este alături de fiecare femeie și fată care a suferit violență (…) Trebuie să lucrăm împreună pentru o lume în care femeile și fetele pot trăi în siguranță.”

ONG-urile cer accelerarea adoptării legii anti-femicid

Peste 50 de organizaţii neguvernamentale, printre care Centrul Filia, Asociaţia Moaşelor din România, Centrul de Resurse Juridice şi ActiveWatch, au solicitat Parlamentului, săptămâna trecută, să urgenteze adoptarea proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului, transmite Agerpres.

femicid
ministrul justitiei
pedeapsa
