Blocaj în ședința despre pensiile magistraților. Unde s-au împotmolit negocierile

Ședința de miercuri seară de la Palatul Cotroceni, la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților pe tema pensiilor speciale, s-ar fi încheiat fără un consens, potrivit surselor Digi24.
Discuțiile dintre părțile aflate la negocieri, care au durat aproximativ trei ore, nu ar fi ajuns la un punct comun și s-ar încheiat fără concluzii clare.
Liderii coaliției ar fi dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge la 15-17 ani, aceasta fiind și una dintre cerințele magistraților.
Blocajul s-a produs, însă, la nivelul cuantumului pensiilor, respectiv suma pe care magistrații o vor primi la momentul pensionării. Executivul și membrii coaliției au o poziție fermă în acest sens: nu vor să cedeze și propun ca pensia să fie de 70% din salariul net. Pe de cealaltă parte, reprezentanții magistraților și-ar dori ca acest cuantum să fie de 65% din salariul brut. Totodată, ei ar fi prezentat exemple din alte state europene, unde pensiile magistraților sunt mult mai mari.
De asemenea, în timpul discuțiilor a fost abordată problema avizului pe care CSM trebuie să îl emită conform legii. Premierul Ilie Bolojan ar fi întrebat dacă răspunsul va fi oferit într-un termen rezonabil, însă reprezentantul CSM nu ar fi oferit nicio garanție în acest sens. Astfel, ședința s-a încheiat fără vreo decizie clară.
