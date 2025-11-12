Blocaj în ședința despre pensiile magistraților. Unde s-au împotmolit negocierile

Ședința de miercuri seară de la Palatul Cotroceni, la care au participat președintele Nicușor Dan, liderii coaliției de guvernare și reprezentanții magistraților pe tema pensiilor speciale, s-ar fi încheiat fără un consens, potrivit surselor Digi24.

Ședință fără concluzii clare la Palatul Cotroceni

Discuțiile dintre părțile aflate la negocieri, care au durat aproximativ trei ore, nu ar fi ajuns la un punct comun și s-ar încheiat fără concluzii clare.

Liderii coaliției ar fi dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge la 15-17 ani, aceasta fiind și una dintre cerințele magistraților.

Unde s-au blocat negocierile

Blocajul s-a produs, însă, la nivelul cuantumului pensiilor, respectiv suma pe care magistrații o vor primi la momentul pensionării. Executivul și membrii coaliției au o poziție fermă în acest sens: nu vor să cedeze și propun ca pensia să fie de 70% din salariul net. Pe de cealaltă parte, reprezentanții magistraților și-ar dori ca acest cuantum să fie de 65% din salariul brut. Totodată, ei ar fi prezentat exemple din alte state europene, unde pensiile magistraților sunt mult mai mari.

De asemenea, în timpul discuțiilor a fost abordată problema avizului pe care CSM trebuie să îl emită conform legii. Premierul Ilie Bolojan ar fi întrebat dacă răspunsul va fi oferit într-un termen rezonabil, însă reprezentantul CSM nu ar fi oferit nicio garanție în acest sens. Astfel, ședința s-a încheiat fără vreo decizie clară.

