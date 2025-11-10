Grindeanu spune că „s-a pierdut vremea” de la pronunțarea deciziei CCR privind pensiile magistraților

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că speră să se iasă dintr-o zonă „de populism grețos”, pe care l-a văzut în ultimele zile la unii reprezentanți ai Guvernului, în legătură cu subiectul pensiilor magistraților. El a spus că, de la pronunțarea deciziei CCR privind pensiile speciale, „s-a pierdut vremea”, întrucât nu s-au făcut pașii necesari pentru elaborarea unui nou proiect de lege.

Grindeanu: „Sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos, văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai Guvernului”

„Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curții Constituționale. Trei săptămâni în care, așa cum am spus și în urmă cu două săptămâni, și în urmă cu o săptămână, s-a pierdut vremea. Se știa foarte bine, de când a fost dată această decizie, că e o respingere pe formă și că trebuia ca, în aceste trei săptămâni, cel puțin să existe discuții, să existe un proiect care putea, în paralel, să meargă pe parcursul acesta de avizare, astfel încât să nu stăm cu emoție că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie.

Eu n-am discutat niciodată de cuantum, n-am discutat niciodată de modificarea perioadei de tranziție. În toată această perioadă de trei săptămâni noi n-am vrut decât să deblocăm aceste lucruri. Sper ca, odată cu eventualele discuții care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună. Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poți să ieși așa de tânăr la pensie.

Să ajungi la 65 de ani să ieși la pensie. Să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul. și să nu pierdem cele 231 de milioane de euro. Și, de asemenea, sper să se iasă dintr-o zonă de populism grețos, pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanți ai Guvernului”, a spus Grindeanu, după ședința Biroului Politic Național al PSD.

„Unii își doresc să existe această dezbatere între oameni politici și sistemul de justiție”

El a adăugat că aceste lucruri „nu mai țin de politică”: „Dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să încerci să găsești acea cale care să te ducă la scopul pe care ți l-ai propus. Și mă gândesc, de câteva săptămâni, că unii chiar își doresc doar să existe această dezbatere între oameni politici și sistemul de justiție.

Nu-i interesează să existe niciun lucru. Nu-i interesează să nu se piardă acei bani, îi interesează să se pună în contradicție cu magistrații, ca să câștige capital politic”, a mai afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Amintim că judecătorii Curții Constituționale a Românei au respins proiectul de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților, Executivul urmând să realizeze o nouă formă a legii pentru înaintarea la CCR.