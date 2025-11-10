Frații Mocanu, prinși lângă Napoli. Ministrul Justiției, informații de ultimă oră

Ministerul Justiţiei, Radu Marinescu, a venit cu precizări de ultimă oră despre reținerea fraților Mocanu.

Precizăm că manelistul Dani Mocanu și fratele său, Romario Mocanu, au fost prinși în Casola di Napoli și s-ar afla acum în custodia politiștilor italieni.

Procedurile de predare către România sunt acum în mâna magistraților italieni, iar experiențele anterioare ale statului român cu instanțele de acolo ne-au arătat drumul de la reținere până la extrădare poate fi mult mai complicat decât ne așteptăm.

Ce spune ministrul Justiției

"Este important de precizat că activitatea de căutare a unei persoane care nu s-a prezentat în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești de condamnare este, într-o primă fază, a autorităților polițienești, și în măsura în care există indicii că ar fi părăsit teritoriul României, această activitate se realizează prin intermediul organizațiilor internaționale de cooperare pe această coordonată.

În momentul în care persoana este găsită pe teritoriul unei alte jurisdicții naționale, dacă este vorba despre un stat al UE, se procedează la comunicarea mandatului european de arestare care presupune parcurgerea unei proceduri, inclusiv judiciare, la o instanță din statul unde a fost depistat, care decide punerea în executare a mandatului de arestare și predarea persoanelor către jurisdicția românească.

În momentul de față nu sunt în măsură să prezint alte detalii cu privire la situația acestor persoane, dar ce pot să vă asigur este că autoritățile române fac toate demersurile cu promptitudine pentru ca persoanele respective să se înfățișeze spre punerea în executare în România a hotărârii de condamnare", a declarat ministerul Justiţiei, Radu Marinescu, la Antena 3 CNN.

Pot fi extrădați fără a fi prezentați unei instanțe din Italia? Răspunsul lui Marinescu

Întrebat dacă frații Mocanu pot fi trimiși în România fără a fi prezentați unei instanțe în Italia, Marinescu a spus: "În măsura în care se va confirma faptul că aceștia se află în Italia, mandatul european de arestare care ar fi trimis autorităților din țara unde ei sunt găsiți, este valorificat prin porcedura de cooperare judiciară prin intermediul unei instanțe din țara respectivă unde persoanele sunt identificate, dacă este pe teritoriul UE, ceea ce înseamnă că un judecător se pronunță cu privire la predarea persoanelor respective către autorităților respective".

Reamintim că frații Mocanu, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.