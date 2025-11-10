Dani Mocanu și fratele său, reținuți lângă Napoli

Manelistul Dani Mocanu și fratele său Romario Mocanu au fost găsiți lângă Napoli. Ambii ar fi fost prinși în Casola di Napoli și s-ar afla acum în custodia politiștilor italieni.

Reținerea lor vine după ce au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

Precizările autorităților române

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat de presă.

Se pare că deocamdată nu se știe cât va dura procesul de extrădare. Ar putea fi vorba despre câteva săptămâni sau luni, depinde de judecătorii italieni.

Informațiile apar după ce astăzi manelistul Dani Mocanu a fost dat în urmărire generală de autoritățile române. El a fost dat în urmărire generală deoarece nu a fost găsit la domiciliul său după condamnarea dată în dosarul în care este anchetat pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii publice.

Manelistul Dani Mocanu. Foto: Poliția Română