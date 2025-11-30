Schimbări majore pentru șoferi, în urma unei noi directive UE. Cei mai afectați sunt începătorii

Potrivit unei noi directive UE, permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte. Marea noutate este însă recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul.

Noi reguli pentru șoferii începători

Totodată, noua directivă introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, în care aceștia vor fi supuși unor reguli și sancțiuni mai stricte.

"Aceasta este esențială, deoarece, chiar dacă tinerii reprezintă doar 8% din toți șoferii de autoturisme, 2 din 5 coliziuni mortale implică un șofer sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Aptitudinea de a conduce a deținătorilor de permis va fi verificată în viitor mai des. Noua Directivă conține mai multe prevederi care urmăresc să stabilească dacă un șofer este încă apt (fizic și mental) să conducă.

Programe de conducere însoțită pentru șoferii de 17 ani

În plus, va apărea un sistem de conducere asistată pentru șoferii de 17 ani ai vehiculelor din categoria B. Ei vor putea conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale (categoria C), după regulile stabilite de fiecare stat în parte.

"S-a demonstrat că astfel de programe îmbunătățesc semnificativ siguranța rutieră. Statele membre vor avea posibilitatea de a introduce un astfel de program, în anumite condiții, și pentru șoferii de camioane de 17 ani (categoriile C1, C1E și C), cu recunoaștere reciprocă între statele membre care aplică programul. Această măsură reduce decalajul „școală-la-volan”, ajutând totodată la atragerea mai multor tineri către profesia de șofer de camion", se mai arată în comunicat.

Recunoașterea la nivelul UE a permiselor emise în schimbul permiselor din anumite țări terțe

În prezent, permisele UE emise într-un stat membru în schimbul unui permis dintr-o țară terță sunt marcate cu codul „70” și nu trebuie recunoscute de alte state membre dacă titularii se stabilesc acolo. Noua Directivă prevede recunoașterea la nivelul UE a permiselor emise în schimbul permiselor din anumite țări terțe care au un cadru de siguranță rutieră similar cu cel al UE. Împreună cu statele membre, Comisia va evalua și decide care țări terțe vor beneficia de acest tratament.

Promovarea utilizării vehiculelor alternative și speciale

Totodată, noua Directivă UE privind permisele de conducere permite conducerea vehiculelor cu alimentare alternativă cu un permis categoria B, inclusiv vehicule de urgență, cu o greutate maximă de până la 4,25 tone (în loc de 3,5 tone).

"Aceasta ține cont de faptul că vehiculele alternative sunt adesea mai grele decât cele convenționale, de exemplu din cauza greutății bateriei, și ar trebui să contribuie la promovarea lor pe piață, deoarece nu este necesară o categorie de permis superioară. De asemenea, vor fi introduse noi reguli care permit deținătorilor unui permis categoria B, după o instruire sau testare țintită stabilită de statul membru, să dobândească drepturi suplimentare pentru conducerea autocaravanelor grele", mai precizează comunicatul.

Când trebuie statele membre UE să facă aceste schimbări

Comisia Europeană subliniază că noua legislație este acum în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislația națională, cu excepția regulilor privind vehiculele cu alimentare alternativă și conducerea însoțită, care vor deveni aplicabile în doi și, respectiv, trei ani.