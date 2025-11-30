€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Schimbări majore pentru șoferi, în urma unei noi directive UE. Cei mai afectați sunt începătorii
Data publicării: 12:48 30 Noi 2025

Schimbări majore pentru șoferi, în urma unei noi directive UE. Cei mai afectați sunt începătorii
Autor: Doinița Manic

Schimbări majore pentru șoferi, în urma unei noi directive UE Schimbări majore pentru șoferi, în urma unei noi directive UE. Foto: Unsplash
 

O nouă directivă UE vine cu și mai multe reguli pentru șoferi.

Potrivit unei noi directive UE, permisul de conducere va fi digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte. Marea noutate este însă recunoașterea la nivelul întregii UE a suspendărilor de permis, ceea ce va împiedica șoferii sancționați într-un stat să conducă în altul. 

VEZI ȘI: Mitul CD-ului atârnat la oglinda retrovizoare care te ajută să păcălești radarul, demontat de Titi Aur

Noi reguli pentru șoferii începători

Totodată, noua directivă introduce o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători, în care aceștia vor fi supuși unor reguli și sancțiuni mai stricte.

"Aceasta este esențială, deoarece, chiar dacă tinerii reprezintă doar 8% din toți șoferii de autoturisme, 2 din 5 coliziuni mortale implică un șofer sau un motociclist cu vârsta sub 30 de ani", se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene.

Aptitudinea de a conduce a deținătorilor de permis va fi verificată în viitor mai des. Noua Directivă conține mai multe prevederi care urmăresc să stabilească dacă un șofer este încă apt (fizic și mental) să conducă. 

Programe de conducere însoțită pentru șoferii de 17 ani

În plus, va apărea un sistem de conducere asistată pentru șoferii de 17 ani ai vehiculelor din categoria B. Ei vor putea conduce în anumite condiții, alături de un șofer experimentat, inclusiv pentru unele categorii profesionale (categoria C), după regulile stabilite de fiecare stat în parte.

"S-a demonstrat că astfel de programe îmbunătățesc semnificativ siguranța rutieră. Statele membre vor avea posibilitatea de a introduce un astfel de program, în anumite condiții, și pentru șoferii de camioane de 17 ani (categoriile C1, C1E și C), cu recunoaștere reciprocă între statele membre care aplică programul. Această măsură reduce decalajul „școală-la-volan”, ajutând totodată la atragerea mai multor tineri către profesia de șofer de camion", se mai arată în comunicat.

Recunoașterea la nivelul UE a permiselor emise în schimbul permiselor din anumite țări terțe

În prezent, permisele UE emise într-un stat membru în schimbul unui permis dintr-o țară terță sunt marcate cu codul „70” și nu trebuie recunoscute de alte state membre dacă titularii se stabilesc acolo. Noua Directivă prevede recunoașterea la nivelul UE a permiselor emise în schimbul permiselor din anumite țări terțe care au un cadru de siguranță rutieră similar cu cel al UE. Împreună cu statele membre, Comisia va evalua și decide care țări terțe vor beneficia de acest tratament.

Promovarea utilizării vehiculelor alternative și speciale

Totodată, noua Directivă UE privind permisele de conducere permite conducerea vehiculelor cu alimentare alternativă cu un permis categoria B, inclusiv vehicule de urgență, cu o greutate maximă de până la 4,25 tone (în loc de 3,5 tone).

"Aceasta ține cont de faptul că vehiculele alternative sunt adesea mai grele decât cele convenționale, de exemplu din cauza greutății bateriei, și ar trebui să contribuie la promovarea lor pe piață, deoarece nu este necesară o categorie de permis superioară. De asemenea, vor fi introduse noi reguli care permit deținătorilor unui permis categoria B, după o instruire sau testare țintită stabilită de statul membru, să dobândească drepturi suplimentare pentru conducerea autocaravanelor grele", mai precizează comunicatul.

Când trebuie statele membre UE să facă aceste schimbări

Comisia Europeană subliniază că noua legislație este acum în vigoare și va deveni aplicabilă în statele membre în patru ani, după transpunerea în legislația națională, cu excepția regulilor privind vehiculele cu alimentare alternativă și conducerea însoțită, care vor deveni aplicabile în doi și, respectiv, trei ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

soferi
oemise auto
directiva ue
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Incendiu uriaș la o biserica ortodoxă din Bacău
Publicat acum 20 minute
"Adevărul" despre cum a fost construită România, spus în ajunul Zilei Naționale
Publicat acum 35 minute
Criză de apă în Prahova. Spitalul Municipal nu mai face internări
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Influenceriță de beauty găsită moartă în valiză, într-o pădure. Fostul iubit ar fi mărturisit crima
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Situația zborurilor după alerta Airbus: Ce avioane mai sunt afectate și unde există întârzieri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat acum 23 ore si 14 minute
”Je suis Moșteanu”. Gafa lui Dogioiu în scandalul diplomelor: Doamnă, reveniți-vă
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close