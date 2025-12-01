€ 5.0906
Antal Árpád, mesaj de 1 Decembrie: Respect, egalitate și dialog între comunități
Data actualizării: 21:30 01 Dec 2025 | Data publicării: 21:29 01 Dec 2025

Antal Árpád, mesaj de 1 Decembrie: Respect, egalitate și dialog între comunități
Autor: Dana Mihai

ziua nationala a romaniei 1 decembrie parada nationala bucuresti arcul de triumf Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României, subliniind că 1 Decembrie are semnificație pentru toate comunitățile din țară, indiferent de etnie.

El a reamintit principiile Proclamației de la Alba Iulia – demnitate, libertăți, egalitate și respect pentru fiecare comunitate, valori care au stat la baza formării României moderne, potrivit We Radio Sfântu Gheorghe.

Respectarea angajamentelor istorice, baza unui stat puternic

În mesajul său, primarul a afirmat că forța unui stat vine din respectarea angajamentelor istorice. Antal Árpád a pus accent pe tratamentul egal și pe respectul reciproc între comunități, considerându-le obligații morale și constituționale, nu simple opțiuni.

El a vorbit și despre provocările actuale ale societății românești: declinul demografic, inegalitățile sociale și regionale și lipsa unei distribuiri echitabile a investițiilor. În opinia sa, ignorarea acestor probleme contribuie la apariția tensiunilor și a extremismului politic.

Dialog și conviețuire, elemente esențiale pentru viitorul României

Primarul a transmis că viitorul României trebuie construit prin dialog real și conviețuire între comunități, exprimându-și dorința ca nicio comunitate din țară să nu se simtă minoritară în ceea ce privește drepturile.

Citește și: Reportaj DC News TV: Este pentru prima oară când vin și îmi place foarte mult. E un eveniment al tuturor românilor. Să fiți uniți!

Mesajul se încheie cu o urare adresată tuturor românilor care contribuie la o societate mai democratică și mai apropiată de idealurile din 1918.

„Ca maghiar din această țară, cred cu tărie că un stat este puternic atunci când își respectă angajamentele istorice față de toți cetățenii săi, indiferent de etnie. Respectul reciproc și tratamentul egal nu sunt opțiuni – sunt obligații morale și constituționale.

Văd viitorul României într-un spirit al dialogului sincer, al colaborării și al unei conviețuiri reale, nu declarative. Trăim aici împreună de generații, iar valorile noastre comune trebuie să fie punți, nu bariere”, a mai scris primarul.

antal arpad
