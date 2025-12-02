€ 5.0893
DCNews Stiri Cât costă cojocul purtat de Diana Șoșoacă la Alba Iulia de 1 decembrie
Data publicării: 22:12 02 Dec 2025

Cât costă cojocul purtat de Diana Șoșoacă la Alba Iulia de 1 decembrie
Autor: Dana Mihai

diana sosoaca Printscreen Youtube Alba24
 

Diana Șoșoacă a atras atenția la Alba Iulia, de 1 Decembrie, purtând un cojoc tradițional ciobănesc, o piesă iconică.

Prezentă la ceremoniile dedicate Zilei Naționale, senatoarea a ales un cojoc autentic, inspirat din portul pastoral românesc, asemănător celor purtate în zone precum Mărginimea Sibiului sau Țara Moților. Haina, cunoscută pentru aspectul său impunător și călduros, a completat o apariție cu puternice accente tradiționale.

Cât costă un cojoc tradițional ciobănesc

Astfel de cojoace sunt realizate din piei de oaie și pot avea broderii sau aplicații specifice fiecărei regiuni. În mod obișnuit, prețul unui astfel de cojoc autentic variază între 800 și 900 de lei, în funcție de mărime, material și gradul de ornamentare.

O piesă născută din nevoia de a înfrunta iernile aspre

Întâlnit mai ales în zone precum Mărginimea Sibiului, Țara Moților sau Bucovina, cojocul ciobănesc a fost creat inițial ca un scut împotriva iernilor aspre. Făcut din piei de oaie groase, cu blana la interior, acesta îi proteja pe ciobani în nopțile petrecute la stână, în vânt și ninsoare.

În timp, haina utilitară a devenit și un adevărat obiect de artă populară. Multe cojoace sunt decorate cu motive tradiționale, cusături colorate sau aplicații din piele, fiecare zonă având propriul stil. Unele sunt simple și sobre, altele bogat ornamentate, semn al priceperii meșterilor și al identității comunităților din care provin.

Citește și: Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie

Cojocul ciobănesc este astăzi purtat la festivaluri, sărbători de iarnă sau în costume tradiționale, dar a fost preluat și în moda contemporană, fiind reinterpretat ca piesă statement în ținute moderne. Fie că este lung până la glezne sau într-o variantă mai scurtă, rămâne o haină spectaculoasă, cu un farmec aparte.

Practic, durabil și cu puternică încărcătură culturală, cojocul românesc nu este doar o haină, ci o poveste despre oameni, tradiții și un mod de viață ce face parte din identitatea noastră.

