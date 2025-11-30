€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Un tren de pasageri a lovit o osie pe calea ferată. CFR investighează un posibil sabotaj
Data publicării: 12:59 30 Noi 2025

Un tren de pasageri a lovit o osie pe calea ferată. CFR investighează un posibil sabotaj
Autor: Tiberiu Vasile

cfr-calatori-trenuri_56442300 Foto ilustrativ DC News
 

Un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe calea ferată în stația CF Crușovăț, județul Caraș-Severin, iar CFR investighează un posibil act de sabotaj.

Un incident grav a avut loc joi seară pe calea ferată, la stația CF Crușovăț, unde un tren de pasageri a lovit o osie plasată intenționat pe șine. Autoritățile feroviare au avertizat că siguranța circulației a fost pusă în pericol, iar ancheta vizează un posibil act de sabotaj. Din cauza evenimentului, trenul a înregistrat o întârziere de 138 de minute.

Trenul implicat și detaliile incidentului

„Compania Națională de Căi Ferate «CFR» SA informează că în seara zilei de 29 noiembrie 2025, în jurul orei 19:05, pe magistrala 100, în stația CF Crușovăț, trenul IR 1691 a surprins și a lovit pe linia II directă o osie aparținând unui vagonet tehnologic”, a transmis CFR.

Trenul IR 1691, care pleacă din Gara București Nord și are destinația Gara Timișoara Nord, a ajuns cu 214 minute mai târziu, ținând cont și de întârzierile acumulate anterior incidentului, conform site-ului companiei.

Descoperiri suplimentare la fața locului

După oprirea trenului, personalul feroviar a identificat o a doua osie de vagonet amplasată pe linia III, de persoane necunoscute. CFR precizează: „Analiza preliminară confirmă că aceste elemente nu aveau justificare tehnică pe infrastructură, iar amplasarea lor a pus în pericol siguranța circulației și integritatea pasagerilor și a personalului feroviar”.

Odată finalizate verificările, trenul și-a continuat deplasarea.

Reacția CFR și măsuri

Compania a condamnat ferm astfel de acțiuni: „CFR SA condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile.”

Totodată, CFR a reiterat că siguranța circulației rămâne o prioritate absolută: „Personalul feroviar monitorizează în permanență infrastructura și aplică toate măsurile necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cfr
accident tren
pasageri
osie
sabotaj
Comentarii

