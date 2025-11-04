CFR suspendă circulaţia unor trenuri până pe 16 noiembrie pentru lucrări de modernizare

Circulaţia trenurilor va fi suspendată până pe 16 noiembrie, în urma demarării unor lucrări de reabilitare a trecerii peste calea ferată din localitatea Săcălaz, limitrofă municipiului Timişoara.

Măsura a fost anunţată marţi de CFR Infrastructură Timişoara şi vizează creşterea siguranţei feroviare şi rutiere.

Semibariere noi şi sistem video de supraveghere

Potrivit reprezentanţilor CFR, intervenţiile vizează modernizarea sistemului de semnalizare şi a instalaţiilor, prin montarea a două semibariere de tip BAT.

În plus, va fi instalat un sistem video care va monitoriza permanent traficul rutier şi feroviar, cu posibilitatea stocării imaginilor pentru verificări ulterioare.

Restricţii şi pe şosea: trafic semaforizat pe o singură bandă

Lucrările presupun şi demontarea suprastructurii feroviare existente, ceea ce a dus la restricţionarea traficului rutier pe DN 59A, în zona Săcălaz.

Circulaţia se desfăşoară pe o singură bandă, fiind dirijată prin semafoare, până la finalizarea lucrărilor, estimată pentru data de 16 noiembrie.

Trenurile anulate

Pe durata intervenţiilor, trenul 14261, care circula pe relaţia Timişoara Nord - Jimbolia, a fost anulat pe întreaga distanţă. CFR a anunţat că va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto între Timişoara Nord şi Jimbolia, cu opriri în toate staţiile de pe parcurs şi respectarea orarului stabilit.

De asemenea, zeci de trenuri operate de „CFR Călători” SA au început să fie suspendate din 21 octombrie 2025, din cauza neachitării la termen a unor datorii de peste 100 de milioane de lei către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

Decizia a fost anunțată de CFR SA, care a precizat că măsura este temporară, dar va afecta numeroase rute regionale și interregionale din întreaga țară.

„Începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de CFR Călători, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării TUI-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată în comunicatul companiei.