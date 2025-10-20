€ 5.0890
Data actualizării: 16:44 20 Oct 2025 | Data publicării: 16:44 20 Oct 2025

Zeci de trenuri CFR Călători, suspendate începând de marți. Datorii de peste 100 de milioane de lei
Autor: Alexandra Curtache

trenuri-anulate-cfr_95216300 Foto: Agerpres
 

Zeci de trenuri operate de „CFR Călători" SA vor fi suspendate, începând de marți, 21 octombrie 2025, din cauza neplății la termen a unor datorii către Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA, în valoare de peste 100 de milioane de lei.

Decizia a fost anunțată oficial luni de CFR SA, care a precizat că suspendarea este temporară, însă va afecta numeroase rute regionale și interregionale din întreaga țară.

„Începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de CFR Călători, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării TUI-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, se arată în comunicatul companiei.

Primele trenuri suspendate: Regio din zona Moldovei și a Bucureștiului

Conform anunțului oficial, primele trenuri afectate sunt cele din categoria Regio, care fac legătura între orașe din Moldova, Muntenia, Ardeal și Banat. Printre rutele suspendate se numără:

Bacău - Suceava Nord și retur (R 5431, R 5432)

Pașcani - Suceava Nord și retur (R 5539, R 5540)

Botoșani - Suceava Nord și retur (R 5568, R 5570)

București Nord - Urziceni și retur (R 7035, R 7038, din 25.10.2025)

București Obor - Fetești (R 8003) și București Obor - Constanța (R 8005)

Mărășești - Buzău și retur (R 5106, R 5107)

Brazi - Buzău și retur (R 5071, R 5072)

Brașov - București Nord (R 3030) și București Nord Gr. B - Brașov (R 3029)

Tot din 21 octombrie, vor fi suspendate și trenurile de legătură dintre Timișoara, Oradea, Arad, Bistrița, Sibiu, Mediaș și Cluj-Napoca, afectând transportul regional din vestul și centrul țării.

Suspendări și în Transilvania: trenuri între Satu Mare, Oradea, Brașov și Sibiu

Pe lângă trenurile din estul și sudul României, CFR SA a anunțat și întreruperi pe rutele transilvănene. Printre acestea:

Satu Mare - Oradea (R 4332)

Satu Mare - Halmeu și retur (R 4401, R 4402, R 4405, R 4406)

Siculeni - Brașov (R 4502)

Târgu Mureș - Războieni și retur (R 4533, R 4536)

Târgu Mureș - Sibiu și retur (R 2441, R 2443)

Teiuș - Târgu Mureș și retur (R 2445, R 2447)

Mediaș - Sibiu și retur (R 2560, R 2561)

Sibiu - Sighișoara (R 2563, R 2567, R 2568) și Beia Hm - Sibiu (R 2564)

Suspendările vor afecta mii de călători care foloseau zilnic aceste legături locale și interjudețene.

InterRegio, afectate din noiembrie

CFR SA a precizat că din 7 noiembrie 2025, măsura se va extinde și asupra trenurilor InterRegio (IR), adică a celor care leagă marile orașe ale țării. Printre trenurile vizate se află:

Brașov - București Nord și retur (IR 1634, IR 1633)

București Nord - Iași și retur (IR 1661, IR 1662)

București Nord - Galați și retur (IR 1571, IR 1574)

București Nord - Drobeta Turnu Severin și retur (IR 1599, IR 1590)

Timișoara Nord - Baia Mare / Satu Mare / Oradea (IR 1531, IR 1530, IR 1532, IR 1533, IR 1537, IR 1539)

Arad - Oradea și retur (IR 1743, IR 1744)

Târgu Mureș - Cluj Napoca și retur (IR 1745, IR 1746)

CFR SA: Suspendarea este temporară

Reprezentanții CFR SA au subliniat că măsura este temporară și va fi ridicată de îndată ce CFR Călători își va achita integral restanțele.

„Aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral”, se mai arată în comunicatul transmis.

Suspendarea trenurilor vine într-un context tensionat între CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, și CFR Călători, operatorul de stat al transportului de pasageri, pe fondul datoriilor acumulate și al lipsei fondurilor pentru plata TUI.

Până la rezolvarea situației financiare, mii de pasageri vor fi nevoiți să-și reprogrameze călătoriile sau să apeleze la alternative private și rutiere, ceea ce riscă să provoace aglomerări majore în gări și un haos temporar în transportul feroviar românesc.

