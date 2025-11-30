€ 5.0906
DCNews Stiri Incendiu uriaș la o biserica ortodoxă din Bacău
Data actualizării: 14:50 30 Noi 2025 | Data publicării: 14:47 30 Noi 2025

BREAKING NEWS Incendiu uriaș la o biserica ortodoxă din Bacău
Autor: Doinița Manic

incendiu biserica bacau Incendiu uriaș la o biserică din Bacău. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

Un incendiu uriaș a izbucnit la o biserica ortodoxă din Bacău.

Arde o biserica ortodoxă din Bacău! Incendiul ar fi izbucnit în jurul orei 13:47. Pompierii au fost chemați să intervină după ce turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani, a fost cuprinsă de flăcări.

La fața locului acționează în aceste moment mai multe echipaje ale Detașamentului de Pompieri Bacău. Se intervine cu trei autospeciale pentru stingere cu apă și spumă, autoscară, o ambulanță SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul bisericii pe o suprafaţă de circa 300 mp. Misiunea este în dinamică", au precizat oficialii ISU Bacău. 

Revenim cu detalii!

Știre în curs de actualizare...

