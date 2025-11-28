€ 5.0906
DCNews Stiri Cum se vede ciclonul "ADEL" din avion. Imagini spectaculoase, surprinse în timpul unui zbor București - Atena / VIDEO
Data actualizării: 23:51 28 Noi 2025 | Data publicării: 23:39 28 Noi 2025

EXCLUSIV Cum se vede ciclonul "ADEL" din avion. Imagini spectaculoase, surprinse în timpul unui zbor București - Atena / VIDEO
Autor: Doinița Manic

ciclonul ADEL surprins din avion Ciclonul ADEL, surprins din avion.
 

Ciclonul "ADEL" a fost surprins din avion.

Ce ar trebui să fie un zbor lin spre Atena s-a transformat într-o experiență de neuitat pentru pasagerii care au surprins în direct ciclonul ADEL. Imaginile captate de la înălțime, primite de redacția noastră, arată cât de impresionant și înfricoșător poate fi acest fenomen meteo. Filmarea a fost făcută de către pilotul unei curse București–Atena.

Intensitatea ciclonului poate fi observată și pe radrul meteo al avionului. Culoarea roșie reprezintă furtună puternică, averse foarte intense, risc mare de turbulențe.

Detalii despre cilonul "ADEL"

Precizăm că România este lovită în aceste zile, alături de alte țări din Europa, de un ciclon mediteranean, botezat "ADEL", ce aduce precipitații consistente.

VEZI ȘI: România, lovită de ciclonul "ADEL". Meteorolog ANM: Va aduce precipitații foarte consistente

La Atena, furtuna Adel s-a intensificat, aducând ploi abundente, furtuni, grindină și vânturi puternice în mari părți ale Greciei. Autoritățile din această țară au declarat „alertă roșie” la nivel național, de joi noaptea până vineri la prânz, și au emis recomandări pentru populație. Astfel în cursul zilei de astăzi ploile torențiale din Atena provocate de ciclonul ADEL au generat inundații. Se pare că apoi furtuna a început să se îndrepte spre Cipru, potrivit meteorologilor greci.

Reamintim că anterior, Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a explicat că acest ciclon a primit denumirea de "ADEL" de la Serviciul Meteorologic Grec.

VEZI ȘI: ANM anunță vremea de 1 Decembrie: Prognoză surpriză pentru București și întreaga țară

"Ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Grec “ADEL”, s-a format în data de 25 noiembrie 2025, în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei. Acesta a fost botezat de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meterologic major ce urmează să-l aibă asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei", a precizat ANM.

ciclonul adel
furtuna
furtuna avion
atena
