Cod Galben de ploi torențiale pentru un județ din România. UPDATE: Risc de inundații pe râuri din 6 județe

UPDATE 2: Risc de indundaţii pe râuri din şase judeţe



Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică dimineaţa două atenţionări Cod Galben de inundaţii pe râuri din şase judeţe, valabile pe parcursul aceste zile, transmite Agerpres.

Prima atenţionare este în vigoare până la ora 24:00 şi vizează râurile din bazinul hidrografic Sabar. "Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate înregistrate în ultimele 24 de ore şi propagării, se vor produce creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile din bazinele hidrografice: Sabar, aferente judeţelor: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov", se arată în atenţionarea INHGA.

Cel de-al doilea Cod galben a fost instituit de hidrologi pe râurile din Dobrogea, judeţele Constanţa şi Tulcea şi este valabil până la ora 12:00. În urma precipitaţiilor înregistrate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Atenţie pe râurile menţionate.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri din judeţul Tulcea.

UPDATE 1: ANM a extins perioada de valabilitate a avertizării meteorologice

ANM a extins perioada de valabilitate a avertizării meteorologice. Astfel, Codul Galben de ploi torențiale emis pentru județul Tulcea este acum valabil până la ora 20:00. Meteorologii au anunțat ploi și în alte regiuni, dar mai slabe cantitativ.

"Temporar va ploua moderat cantitativ în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei și se vor acumula 10...15 l/mp și izolat peste 25...30 l/mp. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1500 m se va depune strat de zăpadă de 5...10 cm, îndeosebi în Carpații Orientali", transmite ANM.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineață, 30 noiembrie, o avertizare Cod Galben de ploi torențiale pentru județul Tulcea, valabilă în intervalul 30 noiembrie 2025, ora 08:20 – 10:00.

Potrivit ANM, va ploua sau vor fi averse, iar în perioade scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 20–30 l/mp. Meteorologii precizează că în ultimele ore, în zona vizată s-au acumulat deja 35–45 l/mp, ceea ce poate duce la formarea de acumulări de apă în gospodării, pe drumuri sau în zonele joase.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările inutile în intervalul de avertizare și să fie atentă la eventualele scurgeri de pe versanți, băltiri și probleme în traficul rutier.

Recomandări utile.:

Evitați zonele unde apa se adună rapid.

Nu traversați cursurile de apă sau acumulările formate pe carosabil.

Fiți atenți la posibile întreruperi de curent sau dificultăți în trafic.

Vremea instabilă s-ar putea menține pe parcursul zilei, iar ANM ar putea actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor meteo.