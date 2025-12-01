€ 5.0906
Stiri

Daniel Băluță a aprins luminițele de Crăciun în Sectorul 4, alături de zeci de copii
Data publicării: 18:08 01 Dec 2025

Daniel Băluță a aprins luminițele de Crăciun în Sectorul 4, alături de zeci de copii
Autor: Dana Mihai

daniel baluta
 

La ora 17:30, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a dat startul oficial al iluminatului festiv.

La ora 17:30, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a dat startul oficial al iluminatului festiv, aprinzând milioane de beculețe care împodobesc bulevardele, parcurile și zonele centrale ale sectorului.

Momentul a fost marcat de o atmosferă festivă, Băluță fiind înconjurat de zeci de copii cu care a făcut numărătoarea inversă până la aprinderea decorurilor de Crăciun.

Evenimentul a atras numeroși locuitori ai sectorului, iar reacțiile din online nu au întârziat să apară. În comentarii, mulți bucureșteni și-au exprimat regretul că edilul Sectorului 4 candidează acum la Primăria București, afirmând că ar fi preferat să rămână la conducerea sectorului. În același timp, aceștia i-au transmis urări de succes în noua provocare politică.

Citește și: Insula Crăciunului a intrat deja în noul an 2025 - VIDEO

Iluminatul festiv va rămâne aprins pe întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă, fiind unul dintre cele mai ample proiecte de acest tip din Capitală.

Mesajul lui Daniel Băluță după aprinderea luminițelor de Crăciun din sectorul 4

"A fost o zi minunată și prezența copiilor nu poate decât să te emoționeze și să te facă să fii motivat ca în fiecare an să fie mai frumos și să faci mai bine în fiecare zi. Este o mare bucurie să văd din ce în ce mai mulți copii la noi în comunitate în fiecare an.

Pentru asta muncim în fiecare an să le facem o viață mai bună și să fim din ce în ce mai mulți români. Lucrurile bune care se întâmplă lângă noi schimbă lumea și fac cât mai multe familii să fie așa și să se bucure de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sunt copleșit, mai mult decât oricând de ceea ce se întâmplă în jurul meu. În fiecare an  când avem acest eveniment de deschidere a  festivităților de iarnă lucrurile arată cu totul diferit, parcă munca pe care ai făcut-o are altă valoarea, le urez La mulți ani tuturor copiilor, bucureștenilor și românilor", a transmis Daniel Băluță.

Daniel Băluță
luminite sector 4
