Insula Crăciunului a intrat deja în noul an 2025 - VIDEO

Insula Crăciunului sau Kiritimati, un atol de corali din Oceanul Pacific, a intrat deja în noul an 2025.

Astfel, s-a dat semnalul de începere al petrecerilor care vor face înconjurul lumii, transmite marţi DPA. Insula cu 5.000 de locuitori face parte din Republica Kiribati şi este mereu prima locaţie geografică locuită în care se schimbă anii. Deşi pe Insula Crăciunului nu au fost anunţate evenimente importante pentru marcarea trecerii dintre ani, pe alte insule din Pacific au loc adunări în aer liber şi focuri de artificii.





Primul centru internaţional major care trece în noul an este cel mai mare oraş din Noua Zeelandă, Auckland.

Kiritimati Island (Christmas Island) was the first in the world to welcome the #HappyNewYear2025, which is before almost everywhere else.



After this, there was a great celebration with colorful fireworks in Auckland city of New Zealand.



Due to different time zones, the #NewYear… pic.twitter.com/LmiFI01Hzh