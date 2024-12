Mesaje de Anul Nou 2025. Cele mai inedite urări și felicitări de Revelion

În doar câteva ore vom intra în Noul An. Fiecare dintre noi speră ca 2025 să fie un am mai bun, mai prosper. Adu zâmbete de bucurie persoanelor dragi ție și trimite-le de Revelion mesaje de felicitare și urări de bine. Mai jos ai o colecție inedită, în caz că ai rămas în pană de idei.

Mesaje de Anul Nou 2025

1. La începutul acestui an, îți doresc o avalanșă de zâmbete, un val de succes și o mare de momente de neuitat. Fie ca 2025 să îți aducă tot ce îți dorești și mai mult! La mulți ani!

2. Anul Nou să îți fie plin de momente fericite, de realizări mari și de amintiri frumoase. Fie ca fiecare zi să fie un nou început, plin de oportunități!

3. În 2025 să îți înflorească visele, să ți se îndeplinească dorințele și să ai parte de o călătorie plină de bucurii. La mulți ani, cu sănătate și împliniri!

4. Să întâmpini Anul Nou cu speranță și curaj! Fie ca toate visele tale să devină realitate și fiecare zi să îți aducă noi împliniri. La mulți ani!

5. Lasă în urmă grijile și urmează-ți pasiunile! Anul Nou îți va aduce oportunități de aur, dacă vei crede în tine. Îți doresc un an plin de succes și fericire!

6. Fie ca 2025 să îți fie anul în care îți depășești limitele și îți împlinești toate visurile! La mulți ani, cu un început promițător și multe realizări!

7. Anul ce vine să fie plin de momente memorabile, de oameni dragi și de împliniri. Îți doresc un an în care să îți urmezi inima și să ai parte de bucurii neîncetate!

8. Să începi anul cu optimism și să nu te oprești până când visele tale devin realitate. La mulți ani, cu multă energie pozitivă și împliniri în 2025!

9. Fie ca Anul Nou să îți aducă un nou început, în care să crești și să evoluezi într-un ritm extraordinar. Îți doresc un 2025 plin de speranță și împliniri!

10. În acest An Nou, îți doresc o viață plină de zâmbete, iubire și succes! Fie ca fiecare zi să fie o nouă oportunitate de a străluci și de a-ți atinge obiectivele.

11. Să ai un an în care curajul să îți conducă pașii, iar visele tale să devină realitate. Fie ca 2025 să fie anul în care tot ce îți dorești se împlinește!

12. La mulți ani! Fie ca Anul Nou să îți aducă liniște în suflet, bucurii în fiecare zi și un drum presărat cu succes, sănătate și iubire!

13. Îți doresc un An Nou cu o inimă plină de speranță, cu energie pentru a înfrunta orice provocare și cu dorința de a trăi viața la maxim. La mulți ani!

14. Să ai parte de un 2025 extraordinar! Fie ca fiecare zi să fie o oportunitate de a învăța, a crește și a te bucura de lucrurile mărunte, dar importante!

15. Fie ca anul ce vine să îți fie plin de momente magice, de prietenii sincere și de realizări care îți vor aduce satisfacție și împlinire. La mulți ani și un 2025 minunat!

Peste 129.000 de români sunt născuţi în ultima zi din an şi în prima zi a celui care urmează, arată datele publicate marţi pe site-ul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precizează Agerpres.



În ultima zi din an, pe 31 decembrie, sunt născuţi 37.977 de români. Dintre aceştia, 19.464 sunt femei, iar 18.513 bărbaţi. Pe 1 ianuarie, în prima zi a Noului An, sunt născuţi 91.505 români. Cei mai mulţi dintre aceştia sunt bărbaţi - 47.719, iar 43.786 sunt femei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News