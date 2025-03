Prima imagine pe care o vezi într-un avion, dinainte să pună roțile pe pistă. Ce am văzut m-a pus serios pe gânduri: Bine ați revenit online!

Nu o să mai privesc niciodată o aterizare la fel. Ce am observat în avion m-a pus serios pe gânduri. Bine ați revenit online!

Foto: Freepik

Nu am observat asta la niciun zbor, dar ultimul m-a pus serios pe gânduri: cât de dependenți suntem de telefoane? De fapt... cât de mult putem rezista fără telefoane? Suntem așa de dependenți că nu putem rezista 1 - 2 ore fără scroll pe internet?

Scena pe care urmează să o prezint m-a fascinat, dar m-a și întristat, chiar dacă fac parte din generația celor care au telefonul lipit de mână mai mereu.

Avionul nici nu a pus roțile pe pistă că unii dintre pasajeri deja au scos telefoanele din buzunare. Modul avion? E scos preventiv cu câteva secunde înainte de contactul cu solul, ca și cum semnalul reactivat mai repede ar schimba cu ceva lumea.

Nici nu apucă avionul să încetinească bine, nici nu se aprind luminile de deasupra scaunelor, că deja cabina este luminată ca o sală de cinema în miniatură.

Zeci, uneori sute de ecrane se aprind dintr-o dată brusc, fiecare cu altceva pe ecran, ca și cum nimic nu poate aștepta. Începe un scroll colectiv! Toți conectați la TikTok, Facebook, Instagram Reels, WhatsApp, notificări, stories, mail-uri, dar complet deconectați de ce e în jur. Nu contează ce - important e să se reconecteze la tot. De parcă am lipsit cu toții de pe internet ani, nu vreo 60 de minute.

Imaginea e aproape una distopică, dar de data asta am privit-o atent, cu seriozitate și îngrijorare. Am stat cuminte și am privit fiecare pasager din raza mea vizuală, pasageri de toate vârstele, ca să înțeleg ce anume arde și cât de dependenți suntem, de fapt, de aceste telefoane.

În momentul în care avionul a atins pista, începe concertul notificărilor care acoperă orice recomandare sau rugăminte a echipajului de zbor.

Bine ați revenit online!

Sunete de mesaje, alerte, apeluri, notificări, toate odată. Un haos digital care acoperă chiar și zgomotul motoarelor care încă rulează în viteză.

În tot acest decor, două voci sincere de copii, într-un cor de ecrane, se aud în tot avionul, cu nasul lipit de geam, bucuroși că au aterizat, încântați că văd alte avioane și uimiți: "yuhuuu, am ajuns. Uite, câte avioane, uite, sunt și pompierii".

Și totuși, de ce trebuie să folosim modul avion în timpul zborului, de dinainte de decolare până în momentul în care avionul a oprit motoarele?

Ei bine, există un motiv destul de serios. În ciuda zvonurilor și glumelor, telefoanele nu vor face avionul să cadă. Dar semnalul pe care îl caută constant un telefon pornit poate interfera cu sistemele de comunicare ale avionului. În special în timpul decolării și aterizării, când piloții au nevoie de o legătură clar cu turnul de control.

Și mai e un aspect: telefoanele care caută continuu semnal în zbor consumă mai multă baterie, dar dacă sunt multe astfel de dispozitive, pot cauza interferențe minore în sistemele avionului.

De aceea, e o regulă de siguranță să fie puse în modul avion imediat după îmbarcare și păstrate așa până când avionul oprește complet motoarele.

Dar chiar și dincolo de partea tehnică... nu credeți că ar merita să păstrăm un pic mai multă prezență? Să aterizăm și noi odată cu avionul? Să privim pe geam, să tragem aer adânc și să ne bucurăm pentru câteva clipe că am ajuns din nou cu picioarele pe pământ?

Modul avion nu este o glumă! E pus acolo cu un scop foarte clar, pentru a fi folosit când trebuie. Data viitoare când zbori: activează modul avion imediat ce ai urcat în avion, poate chiar de dinainte și dezactivează modul avion după ce se opresc motoarele, la destinație!

La următoarea aterizare: nu feed-ul, ci cerul... sau măcar vecinul de scaun.

