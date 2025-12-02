€ 5.0893
Ciorbă de burtă cu vierme la un restaurant din Dâmbovița. Momente de groază pentru o clientă: Cine mai dorește, cine mai poftește…!
Data actualizării: 12:42 02 Dec 2025 | Data publicării: 12:39 02 Dec 2025

Ciorbă de burtă cu vierme la un restaurant din Dâmbovița. Momente de groază pentru o clientă: Cine mai dorește, cine mai poftește…!
Autor: Andrei Itu

vierme in ciorbă restaurant Dambovita Vierme în ciorba de burtă la un restaurant din Dâmbovița / Captură Tik Tok via CanCan
 

O tânără a relatat cum a găsit un vierme într-o ciorbă de burtă, comandată la un restaurant din județul Dâmbovița.

Ea a povestit experienţa, dar nu a dat public numele localului. Clienta a afirmat că a comandat o ciorbă de burtă, pentru suma de 23 de lei, într-un restaurant din județul Dâmbovița. Apoi, femeia a văzut un vierme în bolul său cu ciorbă, fapt care i-a provocat dezgust și repulsie.

”Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția”

Mai mult decât revoltată, tânăra a făcut public cazul, oferind detalii experiența dezgustătoare trăită în restaurantul respectiv.

”Ciorbă de burtă cu viermi la 23 de lei porția. Cine mai dorește, cine mai poftește… Lăsând gluma deoparte, da, chiar am găsit un vierme în ciorba de burtă. Nu vreau să dau numele locului, dar să știți că s-a întâmplat în Dâmbovița, așa că mai bine mâncați la voi acasă”, a detaliat femeia, într-un clip, potrivit CanCan.

Ciorbă de burtă servită cu… vierme la un restaurant din Dâmbovița - sursa CanCan

Indignare și haz de necaz

Situația a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale. Unii internauții s-au declarat șocați de incident, alții au făcut haz de necaz. „A fost bunǎ se pare dupǎ cât ai mâncat”, „Bine ca nu l-ai gasit la început ca nu mai mâncai”, „L-ați găsit fix la ultima înghițitură? Sau cum?”, au fost câteva comentarii.

Vezi și - File de somon marinat infectat cu Listeria, retras din magazine. Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: Așa reducem riscul de îmbolnăvire

