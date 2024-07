Misterul viermilor din Cernobîl. Cum au dezvoltat o rezistență neobișnuită la radiații

Studiul, recent publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences”, sugerează că acești viruși au dezvoltat o adaptabilitate remarcabilă în fața condițiilor ostile din zona de excludere a centralei nucleare.

Animalele care pătrund în zona de excludere, un pericol

Zona de excludere a Cernobîlului, creată după explozia reactorului în aprilie 1986, rămâne interzisă pentru oameni din cauza nivelurilor extrem de ridicate de radiație ionizantă. Cu toate acestea, zona, considerată extrem de periculoasă pentru locuitori, a devenit un refugiu neașteptat pentru animale, care nu respectă restricțiile impuse de oameni. Studiile anterioare au evidențiat diferențe genetice între animalele din zonă și cele din afara acesteia, dar impactul complet al accidentului asupra ecosistemelor locale rămâne încă neclar.

Ce sunt nematodele. Descoperirea uluitoare

Echipa de biologi condusă de Sophia Tintori de la Universitatea din New York a investigat nematodele, viermi microscopici cu genomuri simple și o durabilitate impresionantă. Acești viermi, care pot supraviețui în medii variate, inclusiv în corpurile altor organisme, au fost colectați din diferite locuri din zona de excludere, inclusiv fructe putrede, frunze și sol.

În laborator, cercetătorii au cultivat aproape 300 de exemplare de Oschieus tipulae și au selectat 15 dintre acestea pentru secvențierea genomului. Comparându-le cu genomurile unor viermi de aceeași specie din alte colțuri ale lumii – precum Filipine, Germania, Statele Unite, Mauritius și Australia – s-au observat asemănări genetice între viermii din Cernobîl și cei din alte regiuni, fără dovezi de deteriorare a ADN-ului cauzată de radiații.

Rezultatele nu au arătat semne de reorganizare cromozomială pe scară largă, așa cum ar fi fost de așteptat într-un mediu mutagenic. De asemenea, nu s-a găsit nicio corelație între rata mutațiilor și intensitatea radiației ambientale la locul de proveniență al fiecărui vierme. Toleranța descendenților la daunele ADN-ului nu a prezentat vreo legătură cu radiațiile la care au fost expuși strămoșii lor.

Mecanismele de reparare a ADN-ului

Aceste descoperiri sugerează că nematodele din zona de excludere a Cernobîlului au dezvoltat mecanisme de reparare a ADN-ului extrem de eficiente, care ar putea oferi indicii valoroase pentru cercetările viitoare în domeniul medicinei umane. „Acum că știm care tulpini de O. tipulae sunt mai sensibile sau mai tolerante la daunele produse ADN-ului, putem folosi aceste informații pentru a înțelege de ce anumite persoane sunt mai susceptibile la dezvoltarea cancerului”, a declarat Sophia Tintori.

Acest studiu ar putea oferi perspective importante asupra modului în care indivizii răspund diferit la agenții dăunători din mediu și ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente pentru prevenirea și tratamentul cancerului, după cum au declarat specialiștii, potrivit Science Alert.

