Medicul Tudor Ciuhodaru oferă sfaturi cruciale despre cum să prevenim infecția cu Listeria, dar și ce să facem în cazul în care am consumat alimente rechemate din magazine.

”Atenție, e (din nou) alertă alimentară. Un lot de file de somon norvegian marinat e retras de la vânzare din cauza prezenţei bacteriei Listeria. România a mai fost notificată privind prezența produselor congelate suspectate de a fi contaminate cu Listeria monocytogenes.

Atenție!!! Mergeți la spital/consultați un medic dacă:

1. Ați mâncat alimente care au fost rechemate sau legate de un focar.

2. Aveți febră și alte simptome de listerioză , cum ar fi oboseală și dureri musculare.

3. Dacă sunteți însărcinată și apar simptome de alarmă precum apariția febrei, durerilor de cap însoțite de mialgii, artralgii, dureri lombare (mai ales în semestrul al treilea).

4. Dacă apar simptome de alarmă și faceți parte din grupele de risc (cu imunitate scăzută precum cei cu afecțiuni oncologice, cei cu transplant sau corticoterapie) ce pot dezvolta complicații serioase neurologice sau pulmonare: meningită, encefalită sau pneumonie.

Ce trebuie să știți:

1. Listeria este o bacterie rezistentă la refrigerare (2-8ºC ) ce se poate dezvolta în multe alimente.

2. Poate intra cu ușurință în lanțul nostru alimentar mai ales că sursele de Listeria includ omul, majoritatea animalelor, solul, vegetația și canalizările.

3. Gravidele au cel mai mare risc de infecție (de 20 de ori mai mare decât ceilalți adulți, 1 din 3 cazuri de infecție apar la viitoarele mămici) iar bacteria traversează placenta și ajunge lal făt ducând la numeroase complicații ale sarcinii.

4. La adulți infecția poate fi cu ușurință trecută cu vederea sau neglijată întrucât simptomele sunt minore sau ușoare (asemănătoare gripei, digestive sau infecții de tract urinar).

Până când legea Ciuhodaru privind predarea educației pentru sănătate în școlile din România va fi adoptată e bine de știut:

1. Listeria este a treia cauză de deces din cauza bolilor alimentare în Statele Unite.

2. Căldura distruge bacteria, refrigerarea nu!

3. Se poate dezvolta în mâncarea din frigider.

4. Există teste de diagnostic (bine de făcut înainte de sarcină).

5. Poate fi tratată prin administrarea de antibiotice.

Pentru a reduce riscul de infecție:



1. Evitați alimentele gata preparate reci.

2. Atenție la alimentele cu risc carnea insuficient gătită, salatele preambalate și înghețata depozitată/ transportată necorespunzător.(,,nu foarte înghețată”).

3. Respectați regulile de igienă individuală.

4. Gătiți bine orice preparat.

5. Dacă utilizați cuptorul cu microunde asigurați-vă că mâncarea este complet încălzită (inclusiv în centrul farfuriei).

6. Depozitați separat în frigider alimentele gătite de cele negătite sau crude astfel încât să nu vină în contact unele cu altele.

7. Niciodată NU consumați alimente la care aveți dubii privind prepararea, conservarea sau valabilitatea.



Scurtă istorie



1. Bacteria e denumită după medicul englez Joseph Lister, părintele chirurgiei moderne, ce a promovat utilizarea antisepticelor în vederea reducerii riscului de infecții.

2. Doar din 1980 se cunoaște faptul că poate fi transmisă oamenilor prin alimente.”, a transmis medicul Tudor Ciuhodaru.







Amintim că Societatea SC Ocean Fish SRL retrage de la comercializare un lot al produsului „File somon marinat 100 G”, după ce s-a depistat prezența bacteriei Listeria Monocytogenes, conform unei informări anunțate Autoritatea Naţională Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Lotul de somon marinat retras din magazine

"Societatea SC Ocean Fish SRL procedeaza astazi la retragerea de la comercializare a produsului "FILE SOMON MARINAT 100G" urmare a prezentei Listeria Monocytogenes.

Lotul de produs supus rechemarii de la consumator este urmatorul:

-Lot:17012026 / DLC 17.01.2026

-Cod EAN: 5941872102827

Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul menționat mai sus să nu le consume

si să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde leau cumpărat.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri

musculare, greață, vomă şi dureri gastrice. Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.", conform anunțului ANSVSA.

