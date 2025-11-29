Crimeea "rusească", amenințare pentru România. Cristian Diaconescu: Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizează că recunoașterea Crimeei ca teritoriu rusesc ar pune în pericol exploatarea gazului din Marea Neagră.

„Dacă ar apărea, să spunem, o recunoaştere de facto - nu prea se înţelege ce înseamnă recunoaşterea e facto şi nu de jure - a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, practic ar putea fi pusă în discuţie şi întreaga procedură de delimitare a spaţiilor maritime în Marea Neagră. Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”, a declarat Cristian Diaconescu la Digi24.

Cristian Diaconescu: Rușii vor putea face ceea ce vor dori

Cristian Diaconescu a amintit și faptul că în 2027 "platformele Neptun Deep şi platformele continentale" ar trebui să înceapă exploatarea, iar în contextul în care nu se ştie care va fi perspectiva Rusiei cu privire la operaţiunile economice ale României din Marea Neagră, ar putea apărea probleme.

„Vedem ce se întâmplă în aceste zile din punct de vedere convenţional, drone etc. Haideţi să ne amintim faptul că în 2027, sperăm, platformele Neptun Deep şi platformele continentale vor începe exploatarea. Dacă hidrocarburile vor reuşi să fie folosite de noi, împreună cu norvegienii cred că acoperim cea mai mare parte a necesarului european. (...) În condiţiile în care teoretic, fără niciun fel de altă nuanţare, discutăm de un tip de pace în Marea Neagră, deci flota rusă va reveni la Sevastopol, nimeni nu-i va putea ataca pentru că, nu-i aşa, există un anumit tip de acord reciproc, iar ei vor putea face ceea ce vor dori”, atrage atenţia fostul ministru.

Reamintim că surse The Telegraps au declarat că Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de Putin, pentru a securiza un acord de încheiere a războiului. Deocamdată nu a apărut vreo reacție din SUA privind aceste informații.