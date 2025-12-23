€ 5.0908
Stiri

DCNews Stiri Legătura dintre post și tehnologie. Pr. Adrian Agachi (BOR), sfat în Ajunul Crăciunului / video
Data publicării: 12:18 23 Dec 2025

EXCLUSIV Legătura dintre post și tehnologie. Pr. Adrian Agachi (BOR), sfat în Ajunul Crăciunului / video
Autor: Ioan-Radu Gava

telefon Foto: Unsplash
 

Pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a explicat de ce este important postul și care este rolul acestuia pentru curățirea trupească și sufletească.

Într-un dialog cu prof. univ. dr. Sorin Ivan, la emisiunea DC Edu, pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a spus care sunt cele două „fațete“ ale postului și de ce este important să ne îngrijim atât de trup, cât și de suflet.

„De ce este bine să ținem post, într-o lume a abundenței și consumerismului“, a întrebat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

„Sunt două fațete ale postului. Există un post permanent, care este un post spiritual, postul simțurilor noastre: să fim atenți la ceea ce vedem, auzim, vorbim. Aici, lucrurile nu sunt reglementate doar de anumite perioade ale postului, ci trebuie să fim atenți și în afara perioadelor de post.

CITEȘTE ȘI                 -                Preot: E cea mai mare aberație din zilele de post. Sfaturile vin chiar de la preotese și bucătari din mânăstiri

Pe de altă parte avem postul trupesc, împărțit în cele patru posturi mari de peste an și miercurile și vinerile din fiecare săptămână din afara posturilor.

Postul trupesc este important pentru că ne învață să acordăm prioritate sufletului nostru, nu trupului material. Cumva, subțiind un pic această gândire trupească, materială, în care ne afundăm cu foarte mare sârg în ultima vreme, să ne aducem aminte de sufletul nostru și să învățăm că trupul trebuie să se supună sufletului, nu invers.

Este o perioadă ascetică, de disciplinare, dar nu una atât de aspră a propriului nostru trup, ci doar o spiritualizare a trupului material. Altfel, ajungem în zona în care ne domină propriile instincte și dorințe și dacă ajungem să fim robii acestora, sufletul este cel dintâi care are de suferit.

Postul este cel care ne readuce și ne reechilibrează în această ierarhie în care sufletul e pe primul loc, iar trupul pe poziția a doua“, a precizat pr. dr. Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

CITEȘTE ȘI                  -                 Când poți vizita Catedrala Națională în perioada Crăciunului, Revelionului și Bobotezei

Pr. dr. Adrian Agachi: Postul ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și către nevoile celorlalți, nu doar către ale noastre

Părintele Adrian Agachi ne îndeamnă să fim milostivi cu cei în nevoie și să ne expunem mai puțin viața în perioadele în care postim.

„Postul lipsit de fapte bune, de milostenie, are foarte puțin folos sufletesc, pentru că detașarea noastră de mâncarea de dulce, trebuie să ne ducă și de detașarea de celelalte lucruri materiale care ne acaparează viața. Poate mai puțină expunere în ceea ce privește mijloacele tehnologice, în favoarea dialogului cu cei din jur, poate o detașare de bunurile materiale și să mai oferim din ele și celor care au nevoie de ajutor, fiindcă sunt atâția oameni care suferă.

Postul ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția și către nevoile celorlalți, nu doar către ale noastre. Să nu ne închidem într-un egoism care ne-ar conduce, fără îndoială, departe de Dumnezeu“, a mai zis, la DC News, pr. dr. Adrian Agachi.

postul
adrian agachi
sorin ivan
