Data actualizării: 20:55 16 Dec 2025 | Data publicării: 20:55 16 Dec 2025

Preot: E cea mai mare aberație din zilele de post. Sfaturile vin chiar de la preotese și bucătari din mânăstiri
Autor: Ioana Dinu

mancare de post pexels-karola-g-4963933 Mâncare de post / pexels-karola-g
 

Mai ținem post dacă ajungem să mâncăm înlocuitori de carne, adică salam de post, pateu de post, hotdog de post?

Ioan-Florin Florescu, preot şi cercetător ştiinţific, a spus că postul este despre a mânca puțin, cât mai curat și sănătos. 

„Cea mai mare aberație în zilele de post mi se par chiar rețetele de post și îndemânarea preoteselor și a bucătarilor din mânăstiri de a compune mâncăruri care să te sature la fel de bine ca o mâncare de praznic. Mâncați în zilele de post cele mai simple bucate, încercați să nu vă preocupe ce aveți în farfurie, siliți-vă să înghițiți primul cartof, prima roșie, prima bucată de pâine pe care puneți mâna, și asta va fi adevărat război duhovnicesc cu trupul și cu patimile voastre, dar, desigur, totul după puterea fiecăruia și după locul și timpul lui”, a zis Ioan-Florin Florescu pe blogul său.

Se poate posti doar seara?

Ioan-Florin Florescu a spus că omul care are un serviciu greu și nu poate posti în timpul zilei, să postească măcar seara, când ajunge acasă, pentru că și postul acesta este primit, fiind după puterea fiecăruia.

„Când eram acasă preot de țară, am cunoscut în parohia mea niște oameni care munceau la oraș, în construcții. Plecau cu noaptea în cap, vară, iarnă, și se întorceau pe întuneric, după ce mergeau kilometri de la halta unde-i lăsa trenul. Dar voi cum postiți, i-am întrebat la spovedanie. Cum putem și noi, părinte, au zis ei: pe șantier ne luăm pâine și slănină și ceapă, dar seara, când ajungem acasă, mâncăm de post borș de fasole. Atât de sfânt și de curat mi s-a părut postul lor, mai vrednic decât tot postul meu cu mâncarea aleasă de post pe care o primeam acasă!”, a povestit preotul.

Măcar o jumătate de zi de post

„Le mai spun, cine nu poate posti o zi întreagă, să postească măcar jumătate de zi, și tot nu-și va pierde plata de la Dumnezeu, pentru efortul lui. Postiți nu din obligație, ci cu bucurie și mulțumire pentru toate binefacerile lui Dumnezeu din viața voastră. Postiți ca semn de pocăință pentru casa voastră și pentru copiii voștri. Postiți de bună-voie, ca să fiți măcar simbolic împreună cu cei care rabdă de foame o viață întreagă.

Postul este despre mâncare, despre flămânzire, despre lepădare trupească, despre răbdare, despre asceză, despre simplitate, despre înfrânare trupească, despre compătimire cu foamea lumii, toate în numele „cuvântului lui Dumnezeu cu care va trăi omul”! Pentru toate celelalte nu trebuie să așteptăm zile de post: Avem la dispoziție fiecare zi și tot timpul vieții noastre”.

VEZI ȘI: Cum se ține dieta Cerin, cea mai căutată pe Internet în 2025. Cine este dr. Gheorghe Cerin 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

