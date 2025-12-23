Cifra destinului. Cum se calculează. Numerologul Rozorea, informații pentru fiecare cifră- Cine este ”libertatea”

”Se adună ziua cu luna și cu anul. Dar, atenție, se adună fiecare cifră în parte. Dacă avem o dată de naștere de 15, adunăm 1 + 5” spune Cristina Rozorea, psiholog și numerolog.

Cum se calculează cifra destinului: 15.11.2022> 1+5+1+1+2+2+2= 14 > 1+4= 5. Rezultă 5 cifra destinului.

”5 este libertatea, Jokerul. Lui 5 îi place să stea în lumina reflectoarelor, să fie pe scenă. Îi place să se distreze, să-și asume riscul și să spargă barierele. Nu-i place să fie îngrădit și limitat. Cifrei de destin 5 îi place să exploreze. Ca domeniu de activitate, este foarte potrivit tot ceea ce înseamnă deplasări. De exemplu, navigator, aviator, fotograf, ghid turistic, orice implică deplasare. Totul să fie în mișcare și-n neprevăzut. E o cifră activă, de foc, mișcătoare și, oarecum, și instabilă. Acum vrea ceva, apoi vrea altceva” spune numerologul Cristina Rozorea, psiholog și numerolog, în emisiunea ”Părinți Prezenți”, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc.

