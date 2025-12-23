€ 5.0908
Cifra destinului. Cum se calculează. Numerologul Rozorea, informații pentru fiecare cifră- Cine este "libertatea"
Data publicării: 20:35 23 Dec 2025

EXCLUSIV Cifra destinului. Cum se calculează. Numerologul Rozorea, informații pentru fiecare cifră- Cine este ”libertatea”
Autor: Roxana Neagu

cifrele destinului foto ilustrativ pexels/ Cifra destinului
 

Unele cifre de destin sunt predestinate izolării, cercetării, altele libertății și deplasărilor, neprevăzutului. Unii sunt orientați spre familie și banii, alții merg mereu în neprevăzut.

”Se adună ziua cu luna și cu anul. Dar, atenție, se adună fiecare cifră în parte. Dacă avem o dată de naștere de 15, adunăm 1 + 5” spune Cristina Rozorea, psiholog și numerolog. 

Cum se calculează cifra destinului: 15.11.2022> 1+5+1+1+2+2+2= 14 > 1+4= 5. Rezultă 5 cifra destinului

”5 este libertatea, Jokerul. Lui 5 îi place să stea în lumina reflectoarelor, să fie pe scenă. Îi place să se distreze, să-și asume riscul și să spargă barierele. Nu-i place să fie îngrădit și limitat. Cifrei de destin 5 îi place să exploreze. Ca domeniu de activitate, este foarte potrivit tot ceea ce înseamnă deplasări. De exemplu, navigator, aviator, fotograf, ghid turistic, orice implică deplasare. Totul să fie în mișcare și-n neprevăzut. E o cifră activă, de foc, mișcătoare și, oarecum, și instabilă. Acum vrea ceva, apoi vrea altceva” spune numerologul Cristina Rozorea, psiholog și numerolog, în emisiunea ”Părinți Prezenți”, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc.  

Urmărește pentru fiecare număr de destin în video: 

cifra destin
numerolog
