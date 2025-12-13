Au rămas doar un mit chinezăriile ieftine de pe Temu? Cum vrea China să facă uitat celebrul banc cu submarinul francez

Profesorul Bogdan Bucur (SNSPA), întors recent din China, a abordat inclusiv acest subiect în cadrul emisiunii Anti Mit de la DC News.

Bogdan Bucur a explicat că pe lângă așa-numitele chinezării, Beijingul investește masiv în cercetare și dezvoltare. Cu alte cuvinte nu mai produce doar chinezării.

Jurnalistul Val Vâlcu, realizatorul Anti Mit, a amintit aici de celebrul banc din epocă: „Câte submarine nucleare cumpără China din Franța? Unul singur, pe restul le copiază”.

„Pentru o parte dintre români China poate fi în continuare percepută ca un Temu, produse de larg consum, chinezării și lucruri ieftine, multe reproduceri și copii”, arată Bogdan Bucur.

„Azi China nu mai produce doar chinezării. E o țară care s-a dezvoltat uluitor din punct de vedere tehnologic. Investește 500 de miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare. E adevărat, jumătate din bugetul pe care SUA îl alocă pentru același lucru, dar investițiile în cercetare care se fac inclusiv pe zona universitară sunt masive. China e o țară care a înțeles ceea ce noi parcă refuzăm să o facem.

Anume că baza dezvoltării și inovării este cercetarea științifică care se face în universități, laboratoare și centre de cercetare ce trebuie susținute financiar de către stat. Acestea în colaborare cu mediul economic produc inovație și cercetare economică, care la rândul ei în mod evident ridică economia și dezvoltă varii industrii care produc bunuri și servicii”, a explicat Bogdan Bucur.

Urmărește integral podcastul Anti Mit despre experiența lui Bogdan Bucur în China.

China domină piața produselor mici

Începând din vara lui 2026, UE va impune taxe vamale de 3.52 euro pe coletele care ajung în Uniune.

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depășește 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislația europeană. Această creștere exponențială ridică numeroase semne de întrebare în condițiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.