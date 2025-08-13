Un bărbat a urmat o dietă de la ChatGPT și a ajuns la spital cu o boală din secolul al XIX-lea

Un bărbat a urmat o dietă de la ChatGPT și ajuns la spital cu o boală din secolul al XIX-lea.

Inteligența artificială nu ne ajută doar să redactăm e-mailuri, să creăm imagini realiste sau să căutăm informații, ci ne oferă și posibilitatea de a obține rapid detalii despre caloriile și valoarea nutrițională a tot ceea ce mâncăm. În plus, poate elabora diete adaptate obiectivelor noastre sportive. Totuși, acest lucru poate deveni un pericol pentru sănătate.

Cel mai recent caz este al unui bărbat de 60 de ani care a fost internat de urgență după ce a urmat timp de trei luni o dietă făcută de ChatGPT. Potrivit revistei Annals of Internal Medicine Clinical Cases, AI i-a recomandat să înlocuiască sarea obișnuită cu bromură de sodiu, ceea ce, din păcate, i-a provocat bromism, o intoxicație destul de frecventă la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Totul a început când bărbatul căuta o alternativă la clorura de sodiu pentru a-și reduce consumul, iar inteligența artificială i-a sugerat să folosească bromură, un compus folosit cândva în medicamente sedative și retras ulterior de pe piață din cauza riscurilor pentru sănătate.

Crezând că este o alternativă sigură, bărbatul a cumpărat bromură de sodiu de pe Internet și a adăugat-o în mod obișnuit la toate mesele. După câteva săptămâni, a început să aibă tulburări neurologice și psihiatrice, printre care paranoia, halucinații, insomnie și probleme de coordonare, ceea ce a dus la internarea sa de urgență.

La spital, analizele inițiale au indicat niveluri ridicate de clorură, dar s-a dovedit ulterior că era un fals pozitiv, provocat de interferența bromurii. După evaluarea echipei de toxicologie, diagnosticul confirmat a fost bromism, o intoxicație cronică determinată de acumularea acestui compus în organism. În timpul spitalizării, pacientul a fost hidratat, i s-a făcut reechilibrare electrolitică și tratament antipsihotic întrucât intoxicația i-a provocat și leziuni cutanate (acnee și mici umflături roșiatice). După stabilizare, a fost externat, iar la controalele ulterioare starea sa a rămas bună.

Autorii articolului din Annals of Internal Medicine Clinical Cases au transmis că niciun profesionist din domeniul sănătății nu ar fi recomandat bromura ca înlocuitor pentru sare și avertizează asupra riscului de a urma sfaturi medicale fără supraveghere calificată.

Într-un răspuns pentru Live Science, un purtător de cuvânt al OpenAI a reamintit că instrumentele companiei nu sunt concepute pentru a diagnostica sau trata boli și că nu trebuie folosite ca singura sursă de informații, lucru menționat clar în termenii și condițiile de utilizare. Cu toate acestea, mulți oameni continuă să folosească ChatGPT ca și cum ar fi un expert în orice domeniu. Deși în unele cazuri poate oferi răspunsuri utile, această practică poate fi periculoasă atunci când vine vorba de sănătate.

