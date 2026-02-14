Folosești extensii de păr? Multe din ele conțin substanțe periculoase, susțin experții. Se poate ajunge la cancer

În cea mai amplă analiză realizată până în prezent, un nou studiu al Silent Spring Institute (Statele Unite) a identificat zeci de substanțe chimice periculoase în extensiile de păr, inclusiv în produsele realizate din păr uman. Studiul oferă cele mai solide dovezi de până acum privind posibilele riscuri pentru sănătate asociate cu această categorie de produse de înfrumusețare, în mare parte nereglementată, care afectează în mod disproporționat femeile de culoare.



Publicat în revista Environment & Health a American Chemical Society, studiul apare pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de efectele asupra sănătății ale extensiilor de păr.

„Deși rapoarte anterioare au identificat unele substanțe chimice îngrijorătoare în extensiile de păr, încă știm foarte puțin despre compoziția lor chimică generală. Am vrut să înțelegem mai bine amploarea problemei”, a explicat dr. Elissia Franklin, autoarea principală și cercetătoare la Silent Spring Institute.



Extensiile de păr pot fi realizate din fibre sintetice și materiale de origine biologică, inclusiv păr uman, și sunt adesea tratate cu substanțe chimice pentru a deveni ignifuge, impermeabile sau antimicrobiene.

„Companiile dezvăluie rareori substanțele chimice utilizate pentru a obține aceste proprietăți și lasă consumatorii fără informații despre riscurile pentru sănătate asociate utilizării îndelungate”, a zis dr. Elissia Franklin.

Extensiile sunt aplicate direct pe scalp și gât, iar în timpul coafării sau al folosirii căldurii pot elibera substanțe chimice în aer, care pot fi inhalate



Pentru studiu, Franklin a achiziționat 43 de produse populare de extensii de păr, atât online, cât și din magazine locale de produse cosmetice. Produsele au fost clasificate în funcție de tipul de fibră: Sintetică (în principal polimeri plastici) sau de origine biologică (inclusiv fibre umane, de banană sau de mătase). Dintre mostrele sintetice, 19 erau ignifuge, trei erau rezistente la apă, nouă rezistente la căldură, iar trei aveau mențiuni ecologice precum „fără PVC” sau „netoxic”.



Echipa de experți a detectat peste 900 de „semnături” chimice, atât substanțe cunoscute, cât și necunoscute. Ulterior, un software bazat pe învățare automată a comparat aceste semnături cu o bibliotecă chimică și a identificat 169 de substanțe din nouă clase structurale principale.



Aproape 10% dintre mostre conțineau compuși organostanici toxici, unii în concentrații care depășesc nivelurile considerate sigure în UE, unde aceste substanțe sunt reglementate

„Ne-a surprins în mod special descoperirea compușilor organostanici”, a spus Franklin. „Aceștia sunt utilizați frecvent ca stabilizatori termici în PVC și au fost asociați cu iritații ale pielii, o plângere frecventă în rândul utilizatorilor de extensii de păr”. De asemenea, acești compuși au fost corelați cu cancerul și cu perturbări hormonale.



Piața globală a extensiilor de păr va depăși 14 miliarde de dolari până în 2028, iar Statele Unite conduc în topul importurilor la nivel mondial.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Totul despre aplicarea genelor cu Ruxandra Zaharia, invitata Mirelei Vescan la Mi-Th influencer / video