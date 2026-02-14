€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Lifestyle Magazin Folosești extensii de păr? Multe din ele conțin substanțe periculoase, susțin experții. Se poate ajunge la cancer
Data publicării: 13:45 14 Feb 2026

Folosești extensii de păr? Multe din ele conțin substanțe periculoase, susțin experții. Se poate ajunge la cancer
Autor: Ioana Dinu

coafor par extensii pexels-ali-drabo-10956272-29824659 extensii păr / Fotografie de la Ali Drabo: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/femeie-zambitoare-inand-extensii-de-par-29824659/

Au fost identificate substanțe chimice în extensiile de păr.

În cea mai amplă analiză realizată până în prezent, un nou studiu al Silent Spring Institute (Statele Unite) a identificat zeci de substanțe chimice periculoase în extensiile de păr, inclusiv în produsele realizate din păr uman. Studiul oferă cele mai solide dovezi de până acum privind posibilele riscuri pentru sănătate asociate cu această categorie de produse de înfrumusețare, în mare parte nereglementată, care afectează în mod disproporționat femeile de culoare.


Publicat în revista Environment & Health a American Chemical Society, studiul apare pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de efectele asupra sănătății ale extensiilor de păr.

„Deși rapoarte anterioare au identificat unele substanțe chimice îngrijorătoare în extensiile de păr, încă știm foarte puțin despre compoziția lor chimică generală. Am vrut să înțelegem mai bine amploarea problemei”, a explicat dr. Elissia Franklin, autoarea principală și cercetătoare la Silent Spring Institute. 


Extensiile de păr pot fi realizate din fibre sintetice și materiale de origine biologică, inclusiv păr uman, și sunt adesea tratate cu substanțe chimice pentru a deveni ignifuge, impermeabile sau antimicrobiene.

„Companiile dezvăluie rareori substanțele chimice utilizate pentru a obține aceste proprietăți și lasă consumatorii fără informații despre riscurile pentru sănătate asociate utilizării îndelungate”, a zis dr. Elissia Franklin.

Extensiile sunt aplicate direct pe scalp și gât, iar în timpul coafării sau al folosirii căldurii pot elibera substanțe chimice în aer, care pot fi inhalate


Pentru studiu, Franklin a achiziționat 43 de produse populare de extensii de păr, atât online, cât și din magazine locale de produse cosmetice. Produsele au fost clasificate în funcție de tipul de fibră: Sintetică (în principal polimeri plastici) sau de origine biologică (inclusiv fibre umane, de banană sau de mătase). Dintre mostrele sintetice, 19 erau ignifuge, trei erau rezistente la apă, nouă rezistente la căldură, iar trei aveau mențiuni ecologice precum „fără PVC” sau „netoxic”.


Echipa de experți a detectat peste 900 de „semnături” chimice, atât substanțe cunoscute, cât și necunoscute. Ulterior, un software bazat pe învățare automată a comparat aceste semnături cu o bibliotecă chimică și a  identificat 169 de substanțe din nouă clase structurale principale.


Aproape 10% dintre mostre conțineau compuși organostanici toxici, unii în concentrații care depășesc nivelurile considerate sigure în UE, unde aceste substanțe sunt reglementate

„Ne-a surprins în mod special descoperirea compușilor organostanici”, a spus Franklin. „Aceștia sunt utilizați frecvent ca stabilizatori termici în PVC și au fost asociați cu iritații ale pielii, o plângere frecventă în rândul utilizatorilor de extensii de păr”. De asemenea, acești compuși au fost corelați cu cancerul și cu perturbări hormonale.


Piața globală a extensiilor de păr va depăși 14 miliarde de dolari până în 2028, iar Statele Unite conduc în topul importurilor la nivel mondial. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV Totul despre aplicarea genelor cu Ruxandra Zaharia, invitata Mirelei Vescan la Mi-Th influencer / video 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

extensii
par
coafor
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Aleksei Navalnîi, "otrăvit" în închisoare cu o "toxină rară" de statul rus. "Planul barbar al Kremlinului" demascat de 5 țări europene
Publicat acum 57 minute
Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 1 ora si 39 minute
Ce salariu are un profesor debutant. Prof. Cornelia Popa Stavri: Ilie Bolojan să-și pună aceste întrebări / video
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Liga în care joacă România la nivel european: Semnalul a fost dat de Oana Țoiu, la Davos / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 55 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 4 ore si 39 minute
Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close