MILITARY.EU/RO - Militaria.pl intră pe piața din România

Grupul Militaria.pl, lider în domeniul vânzării și distribuției de echipamente militare și outdoor în Europa, are deosebita plăcere de a anunța deschiderea noului magazin online MILITARY.EU/RO, dedicat clienților din România.

După succesul înregistrat pe piețele din Germania, Franța, Marea Britanie și Ucraina, următoarea direcție de dezvoltare a companiei este România. Oferta companiei pentru clienții români include o gamă variată de echipamente militare, de supraviețuire și turistice de încredere, de la branduri recunoscute la nivel mondial. Oferta include, printre altele, îmbrăcăminte și încălțăminte de înaltă calitate, precum și accesorii tactice și turistice profesionale, precum rucsacuri, saci de dormit, corturi, lanterne sau multitool-uri, până la accesorii outdoor în sens larg.

Ce se găsește în oferta MILITARY.EU/RO?

În magazin sunt disponibile produse de la branduri renumite, folosite atât de către serviciile în uniformă, cât și de către pasionații de survival, prepers, bushcraft și turism, precum și de către toți cei care doresc să fie mereu pregătiți pentru situații de urgență.

Printre brandurile populare disponibile la MILITARY.EU/RO se numără Carinthia, Columbia, Helikon-Tex, Leatherman, Lowa, Mechanix Wear, Mil-Tec și Pentagon.

În asortimentul MILITARY.EU/RO, clienții găsesc, printre altele:

îmbrăcăminte și încălțăminte tactică,

rucsacuri, genți și buzunare militare,

accesorii outdoor, inclusiv corturi și saci de dormit,

multitool-uri (unelte multifuncționale),

accesorii de salvare și alimente cu termen lung de valabilitate,

binocluri, lunete de observare și alte aparate optice,

lanterne de mână, frontale și alte sisteme de iluminat,

produse de autoapărare fără autorizație

Asortimentul cuprinde peste 100 000 de produse și este actualizat în permanență, pentru a răspunde nevoilor și provocărilor în continuă schimbare ale clienților.

Prin ce se distinge MILITARY.EU/RO?

Produse originale – numai echipamente verificate de la branduri renumite

Procesarea imediată a comenzilor – expedierea mărfurilor are loc imediat după plasarea comenzii

Livrare expres – livrarea durează 2-3 zile

Livrare gratuită – pentru comenzi de peste 199 lei

Retururi practice – clienții pot returna produsele neutilizate în termen de 30 de zile, trimițându-le înapoi la depozitul din România

Program de loialitate atractiv

Programul de loialitate Military Rewards Club

Toți clienții MILITARY.EU se pot înscrie în cadrul programului de loialitate fără costuri suplimentare. Este suficient să se creeze un cont de client în magazin și să se efectueze cumpărături, pentru a beneficia de avantajele oferite de Military Rewards Club.

Calitatea de membru permite acumularea de puncte pentru fiecare achiziție, precum și pentru opiniile adăugate la produsele cumpărate, iar punctele acumulate pot fi schimbate cu reduceri la achizițiile ulterioare. În plus, membrii clubului au acces la produsele selectate la prețuri avantajoase. Totodată, crearea unui cont oferă acces la istoricul achizițiilor, la secțiunea Favorite și la returnări comode.

Sfaturi și cunoștințe de specialitate la un clic distanță

MILITARY.EU/RO nu este doar un magazin, ci și o sursă de cunoștințe și sfaturi practice pentru persoanele active și informate. Pe site găsești, de asemenea:

ghiduri de cumpărare și teste de produse,

sfaturi de specialitate privind alegerea echipamentului,

inspirație pentru activități în teren.

MILITARY.EU împărtășește și pe rețelele sociale cunoștințele sale despre produse, utilizarea lor practică și petrecerea timpului liber în teren. Alătură-te nouă:

pe Facebook: https://www.facebook.com/military.eu/

pe Instagram: https://www.instagram.com/military.eu_official/

pe TikTok https://www.tiktok.com/@_military.eu

pe YouTube https://www.youtube.com/@Militaryeu

Încrederea a milioane de clienți din Europa

Magazinele MILITARY.EU se bucură de o evaluare foarte bună pe Trustpilot și pe alte platforme de recenzii. Clienții apreciază în special:

rapiditatea livrării comenzilor,

serviciul profesional pentru clienți,

transparența procesului de cumpărare,

calitatea înaltă a produselor oferite.

Recenziile pozitive confirmă că MILITARY.EU este o alegere de încredere, atât pentru profesioniști, cât și pentru utilizatorii civili exigenți.

Despre Grupul Militaria.pl

Grupul Militaria.pl, din care face parte magazinul MILITARY.EU/RO, este parte a companiei poloneze FHTM sp. z o.o. – una dintre cele mai puternice companii din industria militară și outdoor din Europa.

Militaria.pl este cel mai mare magazin european specializat în echipamente militare, outdoor, precum și în îmbrăcăminte și încălțăminte tactică. Din anul 1998, dezvoltă vânzările online, stabilind în mod consecvent standardele pieței și implementând soluții inovatoare, cum ar fi expedierea comenzilor până la ora 23:00 cu livrare a doua zi sau posibilitatea returnării produselor fără limită de timp.

Compania se dezvoltă dinamic, crescând numărul de angajați și implementând tehnologii bazate pe inteligență artificială, care sprijină procesele logistice și serviciile pentru clienți. FHTM sp. z o.o. (Militaria.pl) funcționează pe baza capitalului polonez, fără participarea investitorilor externi, ceea ce asigură independența și flexibilitatea în luarea deciziilor strategice.

Lansarea MILITARY.EU/RO este un alt pas în realizarea strategiei de dezvoltare dinamică. Grupul Militaria.pl oferă produse atât pentru clienți profesioniști, cum ar fi soldați, polițiști și angajați din domeniul securității, cât și pentru un grup larg de clienți civili care își petrec activ timpul liber sau doresc să aibă grijă de siguranța lor și a celor dragi.

Fii pregătit. Întotdeauna!

