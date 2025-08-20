Atenție la pepene! Când poate deveni un dușman pentru sănătate

Pepenele galben poate fi o opțiune pentru cei care vor ceva dulce. Consumul său zilnic poate avea efecte pozitive asupra sănătății renale, dar atenție! Acest aliment, cu un conținut ridicat de apă, la fel ca pepenele roșu, este bun în dietă, mai ales datorită nutrienților săi esențiali. Dar un consum excesiv ar putea provoca unele complicații asupra sănătății renale la anumite persoane.

Rinichii sunt printre cele mai importante organe ale corpului uman. De funcționarea lor depinde filtrarea toxinelor și a altor microorganisme. Din acest motiv, menținerea unei alimentații cu efect diuretic este recomandată pentru o bună sănătate, ferită de infecții, apariția calculilor renali sau alte afecțiuni.

Aceste fructe, care pot fi foarte benefice, pot deveni periculoase pentru persoanele cu probleme precum insuficiența renală. Pepenele galben conține aproximativ 90% apă și, dacă de ceva beneficiază funcția renală, aceea este hidratarea corpului. Grație acestui efect diuretic, rinichii pot elimina toxinele și pot menține echilibrul electroliților în organism. De fapt, consumul acestui fruct este foarte recomandat în zilele de temperaturi ridicate pentru a preveni deshidratarea sau insolațiile.

Are un conținut ridicat de antioxidanți precum vitamina C și betacaroten, un pigment natural care, odată ajuns în organism, se transformă în vitamina A. Acești antioxidanți ajută la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, factori care pot contribui la deteriorarea funcției renale în timp. Astfel, se poate spune că acționează ca un scut protector. Dar, mai ales, pepenele galben este o mare sursă de potasiu, un mineral esențial care ajută la reglarea nivelului de lichide din organism. Totuși, acesta este și elementul care îi conferă cea mai negativă caracteristică. Un consum excesiv de potasiu nu doar că dăunează persoanelor cu boală renală, ci și celor sănătoase. Deși acest mineral este benefic pentru funcția musculară și nervoasă, pentru echilibrul electroliților și controlul tensiunii arteriale, el poate deveni marele dușman al sănătății renale.

Atunci când rinichii nu funcționează corect, aceștia nu pot elimina excesul de potasiu din organism. Consecința este hiperkaliemia, o afecțiune periculoasă care poate provoca simptome grave precum slăbiciune musculară, aritmii cardiace și, în cazuri extreme, stop cardiac.

Din acest motiv, la pacienții cu boală renală cronică, consumul este limitat. Astfel se evită nivelurile excesive de potasiu în sânge și acumularea lui, deoarece rinichii nu îl pot elimina. În aceste cazuri, recomandarea este ca pacienții să își monitorizeze constant nivelurile și să urmeze indicațiile dietetice ale medicilor lor. Potrivit National Kidney Foundation, pentru pacienții cu boală renală se recomandă un consum zilnic de o porție de pepene galben, echivalentă cu o jumătate de cană.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News