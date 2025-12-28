€ 5.0890
DCNews Lifestyle Vedete Andreea Marin, reacție despre despărțire: Asta m-a dărâmat. Sănătatea mi-a răspuns pe măsura poverilor de pe inimă
Data publicării: 17:18 28 Dec 2025

Andreea Marin, reacție despre despărțire: Asta m-a dărâmat. Sănătatea mi-a răspuns pe măsura poverilor de pe inimă
Autor: Giorgi Ichim

andreea-marin Andreea Marin - Foto: captura podcast Nicoleta Luciu
 

Andreea Marin a făcut dezvăluiri despre momentul care a dărâmat-o anul acesta. "A fost cel mai greu an. Sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inimă"

Andreea Marin a vorbit despre una dintre cele mai grele încercări emoționale din viața sa: despărțirea de Violeta, fiica ei, plecată la studii în Statele Unite

Invitată în podcastul Nicoletei Luciu, Andreea Marin a spus că, deși și-a susținut fiica în decizia de a-și construi viitorul peste ocean, momentul plecaării a fost cel care a dărâmat-o.

"În momentul în care chiar a plecat. Pentru că eu am susținut-o în alegerile ei și nu a fost o problemă atunci pentru mine, dar în momentul real, când m-am văzut în fața despărțirii noastre, asta m-a dărâmat.

Venise și după alte greutăți pe care le-am avut în același an, dar știi cum e, se așază unele peste altele... există un punct declanșator, când e cel mai greu pentru tine. Și pentru mine, cea mai grea a fost această despărțire de fiica mea. Acum m-am obișnuit", a spus Andreea Marin în podcastul Nicoletei Luciu.

"Anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inimă"

Pe 22 decembrie, Andreea Marin a împlinit 51 de ani, atunci când a publicat un mesaj sincer în care a vorbit despre acest an pe care l-a descris drept cel mai greu din ultimul deceniu, atât emoționl, cât și din punct de vedere al sănătății.

Andreea Marin a recunoscut că a primit de la acest an lecții de viață și a momente dificil de acceptat și a dezvăluit și o situație dureroasă: nu a putut fi alături de fiica ei la majorat, din cauza distanței și al sesiunii de examene pe care a avut-o Violeta.

n ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc instagramabil și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul.

Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva.

De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu și fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă și în ziua majoratului sǎu, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar în această săptămână cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ", a spus Andreea Marin, pe Instagram. 

