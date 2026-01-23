€ 5.0943
DCNews Lifestyle Jurnalista Iulia Pârlea a izbucnit în plâns, întrebată despre relația cu Alex Pițurcă: Grav, de la început până la sfârșit
Data actualizării: 18:34 23 Ian 2026 | Data publicării: 18:23 23 Ian 2026

Jurnalista Iulia Pârlea a izbucnit în plâns, întrebată despre relația cu Alex Pițurcă: Grav, de la început până la sfârșit
Autor: Irina Constantin

iulia parlea in lacrimi Captură ”Acasă la Măruță”/ Iulia Pârlea, în lacrimi

Deși au trecut șapte ani de la încheierea relației de trei ani cu Alex Pițurcă, Iulia Pârlea o descrie ca și când ar fi fost ieri.

Jurnalista Iulia Pârlea, în vârstă de 40 de ani, a vorbit despre relația sa cu fostul fotbalist Alex Pițurcă - 42 de ani. Deși s-au despărțit în 2019, iar de atunci au trecut mai mulți ani decât a durat în sine relația (trei ani), jurnalista a izbucnit în plâns. O rană deschisă se pare că este pentru Iulia Pârlea ceea ce s-a întâmplat între ea și Alex Pițurcă. Vorbește despre relația încheiată acum mai bine de șase ani ca despre ”ultima” relație. În schimb, despre Victor Pițurcă, tatăl lui Alex, jurnalista spune că i-a fost ca un tată. 

”Acum am înțeles că nu a fost vina lui”

În podcastul ”Acasă la Măruță”, Iulia Pârlea și-a deschis sufletul, spunând: ”În ultima mea relație, am înțeles că poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău. Au trecut șapte ani de atunci. S-a vindecat și, dacă la început ești furios și dai vina pe el, acum am înțeles că nu a fost vina lui. 

Așa a fost momentul și rolul lui în viața mea, a fost să mă învețe că pot mai mult, să mă învețe că trebuie să am încredere în mine, să mă învețe că merit mai mult.

A fost grav. De la început până la final. A fost o relație tumultoasă de la început. Cred că după primele șase luni, eu mi-am dat seama că nu suntem compatibili și n-avem... (n.r. Cu toate astea, ați stat trei ani împreună) Da, trei ani. Păi știi cum e? Eu am vrut să mă conving că e rău. M-am convins” a afirmat ea. 

”Stăteam împreună trei zile, a patra ne certam”

În continuare, jurnalista povestește: ”Noi am fost ca o familie. Locuiam împreună cu familia lui, pe care o respect foarte mult și am avut multe de învățat de la ei. Nea Piți a stat de foarte multe ori de vorbă cu mine. Ca un tată. Vezi, apropo de... că eu nu am avut. Dar... A fost gelozie și din partea mea, și din partea lui. El nu era un om care să se așeze la casa lui. 

Eu nu spun că făcea lucruri ieșite din comun pentru un bărbat de vârsta lui sau pentru statutul pe care îl avea. Până la urmă, era un tip cu o relație, nu era căsătorit.

Noi stăteam împreună trei zile, a patra ne certam, eu plecam acasă, venea după mine, ne împăcam, iar mă duceam, după o săptămână ne certam”. 

piturca
relatie
jurnalista
Comentarii

