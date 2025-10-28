€ 5.0844
Data actualizării: 13:22 28 Oct 2025 | Data publicării: 13:22 28 Oct 2025

Actorul Vlad Gherman dezvăluie secretul unei relații fericite: „Eu și Oana ne-am pus sufletul pe tavă”
Autor: Alexandra Curtache

571182695_1356004775893019_7509170020774615374_n Foto: Facebook
 

Actorul Vlad Gherman, cunoscut din telenovela Lia - Soția soțului meu, a vorbit deschis despre relația sa cu soția sa, Oana Moșneagu, dezvăluind cum au reușit să construiască o iubire solidă și durabilă.

Într-un mesaj emoționant pe Facebook, Vlad a mărturisit că secretul unei relații fericite constă în sinceritate, răbdare și în a-ți pune sufletul pe tavă, pas cu pas.

Prima amintire care le-a unit destinele

Actorul a împărtășit fanilor prima fotografie pe care i-a făcut-o Oanei, în care aceasta avea floricele în păr.

„Prima poză pe care i-am făcut-o Oanei este cea în care are floricele în păr. Urmată de ea, am găsit o serie de poze care descriu începutul relației noastre. Am zâmbit când le-am văzut, zâmbesc și acum când scriu textul ăsta. Eram doi adulți care și-au pus sufletul pe tavă”, a povestit Vlad.

 Această fotografie marchează începutul unei relații în care dragostea s-a construit treptat, cu încredere și răbdare.

Munca în spatele u nei relații durabile

Vlad a subliniat că nici o relație nu este ușoară și că iubirea nu apare instantaneu.

„Nu deodată s-a întâmplat „magia” iubirii, ci a fost vorba de o muncă susținută. Eram doi adulți care învățau să iubească din nou, să aibă încredere în omul din fața lor, să nu promită în lună și-n stele și, cel mai important, să pornească pe drumul ăsta cu pași mici, nu alergând”, a explicat actorul.

În mesajul său, el a accentuat că munca într-o relație înseamnă răbdare, respect și implicare constantă.

Dragostea în fiecare zi

Chiar și după căsătorie, Vlad și Oana continuă să se surprindă cu gesturi romantice, declarații de iubire și mici atenții, amintindu-le tuturor fanilor că relațiile de succes se întrețin în fiecare zi.

„Așa am reușit să construim o relație solidă în timp! Nici o relație nu e ușoară, dar nici o relație nu e imposibilă dacă amândoi partenerii și-o doresc cu adevărat. Orice relație care trece testul timpului implică muncă, iar cuvântul ăsta înglobează orice înțelege omul prin muncă atunci când vine vorba de o relație!”, a adăugat actorul.

Sfaturi pentru cupluri

Prin mesajul său, Vlad Gherman le oferă fanilor un exemplu autentic de dragoste matură: răbdare, sinceritate și efort comun. Actorul și Oana Moșneagu demonstrează că, dincolo de romantismul inițial, relațiile adevărate se construiesc prin comunicare, respect și pasiune constantă.

