Fostă concurentă Chefi la cuțite, moarte fulgerătoare la 40 de ani: Primise cuțitul de aur de la Ștefan Popescu. Alina Pușcău, mesaj sfâșietor

Fostă concurentă din sezonul 16 Chefi la cuțite, Tal Berkovich, a murit la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident rutier.

Primise cuțitul de aur de la Ștefan Popescu

Americanca născută în Israel, pe jumătate româncă, a primit în cadrul concursului cuțitul de aur de la bucătarul Ștefan Popescu.

Tânăra care a decedat pe neașteptate era prietenă cu modelul Alina Pușcău, care a susținut-o în emisiune. Ea a publicat un mesaj de condoleanțe în urma decesului lui Tal.

Alina Pușcău: „Mi-ai salvat viața”

„Mi-ai salvat viața și nu o să uit niciodată asta. Datorită ție sunt aici, acum. Datorită ție știu ce înseamnă iubirea și prietenia adevărată. O să te port în inima mea pentru totdeauna. Sincere condoleanțe familiei tale. Odihnește-te în pace!”, a scris Alina Pușcău, pe contul său de Instagram.

Ultima postare a lui Tal Berkovich

Tal Berkovich era foarte activă pe rețelele de socializare. Aceasta a publicat, în urmă cu 22 de ore, o poveste pe contul său de Instagram, cu mesajul „#home” (acasă).

Ultima poveste de pe Instagram a lui Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuțite

