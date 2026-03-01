€ 5.0953
DCNews Lifestyle Vedete Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Data publicării: 09:29 01 Mar 2026

Horia Brenciu, blocat în Kuala Lumpur: Suntem departe de conflict! Problema e că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict
Autor: Giorgi Ichim

horia-brenciu Horia Brenciu - Foto: Facebook Horia Brenciu

Horia Brenciu a spus că este în siguranță la Kuala Lumpur, dar nu poate reveni ușor în țară din cauza zborurilor afectate de conflictul cu Iranul.

Horia Brenciu a transmis un mesaj de calm și recunoștință, după ce a rămas blocat departe de țară pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul.

Artistul a explicat că se află în Kuala Lumpur, la distanță de zona de risc, însă întoarcerea acasă este complicată din cauza rutelor aeriene care traversează regiunile afectate.

"Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis un gând bun și sincer. Asta e semnul umanității! Mulțumesc și prietenilor mei apropiați care și-au oferit întreg suportul lor, nu numai moral, să ne putem întoarce acasa. 

După cum mă știți, unii dintre voi, eu nu fac caz de situații de genul ăsta și nu încerc să dramatizez lucrurile de dragul unor comentarii sau like-uri. Niciodată n-am recurs la asta. Nici nu postez poze care să ateste stresul meu sau al altora, pe perioada unui moment ca asta. Caut soluții, nu fac marketingul situației de criză. Nu ne-ar ajuta cu nimic.

Cât privește mediatizarea, Kuala Lumpur, locul în care sunt acum e departe de conflict. Cei aflați în zonă, Dubai, Doha, Qatar samd au gândul meu bun și ei trebuie să fie prioritizati, în sensul ăsta.

La noi singura problema este că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict.

Ai mei sunt bine, iar eu sunt optimist. În orice context trebuie să vezi partea pozitivă. Nici nu se pune problema unei comparatii cu cei care au fost și poate sunt sub dronele și rachetele iraniene. Ne rugăm pentru ei!

De fiecare dată, momentele grele din viață au scos la iveală opinii și atitudini diverse. Le păstrez pe cele bune! Doamne ajută!

E 1 martie. Primăvară frumoasă, tuturor", a scris Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

