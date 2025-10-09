€ 5.0953
Data publicării: 16:27 09 Oct 2025

Caravana de casting “Casa Iubirii” pleacă prin ţară! Mâine, la Constanţa, Andreea Mantea își dă întâlnire cu tinerii
Autor: Ioana Dinu

CasaIubirii_Casting_Comunicat Andreea Mantea
 

Caravana “Casa iubirii” se pune iar în mişcare, Andreea Mantea pleacă prin ţară pentru a-i întâlni pe cei care îşi doresc să traiască experienţa vieţii lor în celebrul show matrimonial de la Kanal D.

Cu inima deschisă şi optimistă că va găsi candidatii ideali în această nouă călătorie prin ţară, Andreea Mantea spune că se va bucura de tot ceea ce îi va oferi întâlnirea cu noii potenţiali concurenţi la “Casa iubirii”, dar şi cu susţinătorii acestora.  Caravana ajunge mâine în Constanţa şi continuă călătoria la Iaşi, Braşov, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Sibiu şi Bucureşti.

 “Îi aştept la casting cu mare drag şi multă emoţie pe toti cei care vor să participe la emisiune, să-şi găsească iubirea şi să traiască ceva ieşit din comun, în faţa reflectoarelor. E nevoie doar de puţin curaj si de dorinţa sinceră de a-şi găsi jumătatea. Din experienţele caravanelor anterioare, am o mulţime de amintiri fabuloase cu tineri minunaţi, unii dintre ei au participat deja în emisiune!  Abia aştept să ajung mâine la Constanţa”, a declarat Andreea Mantea.

Mâine, 10 octombrie, la Constanţa, castingul se va desfăşura la Hotel Intercontinental Forum, în intervalul orar 10:00-19:00.  Toţi cei care îşi doresc să îşi găsească sufletul pereche şi să fie în lumina reflectoarelor, chiar în “Casa iubirii”, sunt aşteptaţi la casting, la întâlnirea cu Andreea Mantea, prezentatoare reality-show-ului, şi cu reprezentanţi ai producţiei.

“Casa iubirii” se bucură de un succes uriaş în rândul publicului, plasând constant Kanal D pe primul loc în audienţe şi reconfirmând  zi de zi apetitul oamenilor pentru show-uri în care autenticitatea, trăirile încărcate de emoţie şi iubirea sunt cele mai importante ingrediente ale spectacolului televizat. Emisiunea “Casa iubirii”  poate fi urmarită în fiecare zi a săptămânii, de luni până vineri, de la 10:00 şi 16:30, şi sâmbăta si duminica, de la 16:00 şi 19:00, la Kanal D.

 

Caravana “Casa Iubirii” se va  desfăşura după cum urmează:

Constanţa (10 si 11 octombrie), castingul se desfasoară la Hotel Continental Forum, în intervalul orar 10:00 – 19:00;

Iaşi (17 si 18 octombrie)

  Braşov (24 si 25 octombrie)

  Cluj-Napoca (31 octombrie si 1 noiembrie)

  Timişoara (7 si 8 noiembrie)

  Craiova (14 si 15 noiembrie)

  Sibiu (21-22 noiembrie)

  Bucureşti (castingul se va desfăsura în perioada 24 noiembrie - 5 decembrie)

