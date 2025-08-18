Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video

Manelistul Babasha a avut parte de momente pline de tensiune, chiar pe scenă. În timpul unui concert, la Moldvoa Nouă, cântărețul a fost atacat de două ori cu sticle aruncate din public.

După ce a încercat să continue spectacolul, artistul a hotărât să plece.

Prima sticlă a fost aruncată în mijlocul unei melodii. Babasha, vizibil deranjat de incident, a întrerupt pentru câteva momente concertul și s-a adresat direct spectatorilor.

”Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, plec!”

”Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, plec! Las microfonul și plec! Nu e frumos din partea voastră, eu am bătut un drum foarte lung ca să vin să vă cânt. Nu este frumos să aruncați cu sticle în mine, OK?”, a spus artistul,

După o mică pauză, Babasha a decis să continue concertul, dar a venit și al doilea moment controversat. Un alt spectator a aruncat o altă sticlă din mulțime. Pe imaginile postate pe TikTok se observă cum Babasha este lovit de prima sticlă aruncată din public.

Video:

”Îmi cer scuze, eu am plecat!”

În cele din urmă, Babasha a renunțat și a plecat de pe scenă. ”Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a precizat Babasha, înainte de a părăsi scena.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News