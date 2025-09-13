Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor

Irina Loghin are un ten impecabil la 86 de ani. Care e ingredientul banal din bucătărie pe care-l pune pe față și ce bea în fiecare dimineață pentru a rămâne în formă.

La 86 de ani, Irina Loghin uimește prin energia, frumusețea și vitalitatea ei. Îndrăgita artistă de muzică populară a dezvăluit că are câteva ritualuri simple de îngrijire, iar unul dintre ele se bazează pe un ingredient pe care fiecare dintre noi îl are deja acasă.

Pe lângă faptul că face sport zilnic și consumă o băutură surprinzătoare dimineața, Irina Loghin a recunoscut că un anumit aliment o ajută să își mențină tenul impecabil și pielea fără riduri. Irina Loghin își face de ani de zile un demachiant potrivit tenului ei.

"Mie mi se pare foarte sănătos pentru organism, atât pentru uz intern, cât și extern. Îl recomand femeilor. O linguriță pe zi face minuni în corpul nostru", spune Irina Loghin.

Află din ce își prepară celebra cântăreață loțiunea de frumusețe și ce ceai bea în fiecare dimineață, într-un articol DC Medical.ro.

"Nu prea am fost adepta operaţiilor estetice, ci m-am bazat mai mult pe tratamente naturiste şi un stil de viaţă sănătos. Nu este important să te menţii numai pentru fani, ci şi pentru tine, ca femeie, ca soţie, ca mamă", crede Irina Loghin, potrivit DC Medical.

