Trupa Fifth Harmony s-a reunit după 7 ani în timpul concertului Jonas Brothers din Dallas

Iconicul grup Fifth Harmony a revenit pe scenă după șapte ani, alăturându-se Jonas Brothers în timpul concertului lor din Dallas. Normani, Ally Brooke, Dinah Jane și Lauren Jauregui au urcat pentru prima dată împreună de la pauza nedeterminată din 2018.

Membrele Fifth Harmony au intrat pe scenă în ținute negre asortate, făcându-și apariția surpriză dintr-un fum misterios în aplauzele frenetice ale fanilor. Publicul a rămas fără cuvinte atunci când au cântat hitul „Worth It”, urmat rapid de „Work From Home”.

MembriiJonas Brothers, Nick, Kevin și Joe le-au întâmpinat cu îmbrățișări călduroase, iar grupul a prezentat un nou logo, semnal clar al unei reveniri care pare să devină oficială.



Camila Cabello, absentă din motive profesionale

Fosta membră Camila Cabello, care a părăsit grupul în 2016, nu a participat la eveniment. Ea a susținut un spectacol solo în Sydney cu o zi înainte, ceea ce a făcut imposibilă prezența ei în Dallas. Chiar dacă lipsa ei nu a diminuat însă entuziasmul fanilor, care au savurat fiecare moment al reuniunii, alte persoane nu au fost la fel de receptive.

„Să se reunească fără Camilla este o nebunie, deoarece Camilla a făcut acest grup popular la început", a exprimat un utilizator în comentarii.

Grupul s-a format pentru prima dată în cadrul emisiunii de canto The X Factor în 2012 și a câștigat recunoaștere instantanee.

De când a părăsit Fifth Harmony, Camilla Cabello a avut un succes solo major și a colaborat cu artiști populari din industrie precum Young Thug, Shawn Mendes, Justin Bieber și alții. Brooke, Jane, Jauregui și Normani și-au urmat și ele propriile cariere solo și au lansat diverse single-uri și EP-uri.

Semne de revenire pe rețelele sociale

Înainte de concert, contul oficial Fifth Harmony X a fost reactivat prin postarea „#FifthHarmonyFollowSpree”. Dinah Jane a împărtășit pe Instagram mesajul: „Imposibilul este posibil. Plină de recunoștință astăzi”. Site-ul grupului afișează doar mesajul „în curând”, care alimentează zvonurile privind un proiect viitor.

Speculațiile despre revenirea grupului au circulat în ultimii doi ani, mai ales după succesul viral al hiturilor „Work From Home” și „All in My Head” pe TikTok. În noiembrie 2024, Ally Brooke s-a alăturat lui Dinah Jane pe scenă în Los Angeles pentru a cânta „Better Together” și au lansat împreună un duet de Crăciun.

Brooke, Jane și Jauregui au publicat recent fotografii dintr-o vacanță tropicală pentru a sărbători cea de-a 32-a aniversare a lui Brooke. Normani a lipsit din călătorie din cauza programului de muncă, dar prezența ei pe scena din Dallas a confirmat că legătura dintre membre rămâne puternică. Reuniunea din Texas marchează primul moment în care toate patru se întâlnesc pe scenă după pauza din 2018, iar fanii speră acum la proiecte noi, muzică și turnee.

