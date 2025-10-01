Vedetele de pe Broadway intră grevă: peste 30 de spectacole riscă să fie suspendate

Actors' Equity, sindicatul care reprezintă 900 de actori și manageri de scenă din faimosul cartier teatral, a anunțat că este pregătit să declanșeze o grevă. Disputa are la bază sistemul de asigurări medicale, sindicatul cerând ca Broadway League, organizația ce reunește proprietarii, producătorii și operatorii de teatre, să își majoreze contribuțiile la fondul de sănătate.

Contractul colectiv pe trei ani a expirat la începutul acestei săptămâni, iar negocierile nu au dus, până acum, la un acord. Situația este cu atât mai tensionată cu cât fondul de sănătate ar putea intra în deficit în mai puțin de un an, potrivit estimărilor sindicatului.

Brooke Shields: „Nu există spectacole fără actori sănătoși”

Președintele Actors' Equity, actrița Brooke Shields, a transmis un mesaj ferm: „Să le cerem angajatorilor noștri să aibă grijă de corpurile noastre și să plătească partea lor echitabilă pentru asigurarea noastră de sănătate nu este doar rezonabil și necesar, este o investiție pe care ar trebui să dorească să o facă pentru succesul pe termen lung al afacerilor lor”, conform sky news.

Ea a subliniat importanța sănătății în menținerea industriei: „Nu există spectacole pe Broadway fără actori și manageri de scenă sănătoși. Și nu există actori și manageri de scenă sănătoși fără locuri de muncă sigure și asigurări de sănătate stabile.”

Liga Broadway cere timp și negocieri

De cealaltă parte, Broadway League a transmis că „continuă negocierile de bună credință” și își dorește „un acord echitabil care să funcționeze pentru spectacole, distribuții, echipaje și milioanele de oameni din întreaga lume care vin să experimenteze Broadway”.

Totuși, tensiunile rămân ridicate, iar spectrul unei opriri a spectacolelor devine tot mai real.

Posibila grevă de pe Broadway ar urma linia altor mișcări sindicale majore din industria divertismentului american. În 2023, scenariștii de la Hollywood au paralizat marile studiouri printr-o grevă îndelungată, în timp ce în 2025 industria jocurilor video s-a confruntat cu un conflict similar, în centrul căruia s-au aflat temerile privind utilizarea inteligenței artificiale.

Broadway nu a mai trecut printr-o grevă de amploare din 1968, când o dispută de trei zile a dus la închiderea a 19 spectacole. Atunci, intervenția primarului New York-ului a făcut ca părțile să ajungă la un compromis.

Cel mai sumbru scenariu

Dacă nu se ajunge rapid la un acord, peste 30 de producții ar putea fi suspendate, punând în pericol atât veniturile industriei, cât și tradiția Broadway-ului, considerat inima teatrului mondial.

Pentru public, acest lucru ar însemna bilete anulate, săli închise și o pauză neașteptată într-un sezon ce se anunța a fi printre cele mai profitabile.

Broadway, care atrage anual milioane de turiști și generează miliarde de dolari pentru economia locală, se află acum la răscruce: un compromis rapid ar salva scena, dar un blocaj ar marca o lovitură dură pentru cea mai celebră platformă teatrală din lume.