Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții

Jean Paler critică prețurile de la mare și le consideră jigniri la adresa românilor.

La 72 de ani, actorul Jean Paler muncește pe litoralul românesc, pentru un ban în plus pe lângă pensie.

Ce pensie are Jean Paler

"Pensiile sunt mici, dar mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România.

Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, spune Jean Paler.

Jean Paler, șocat de prețurile de la mare

Jean Paler a dezvăluit că a rămas șocat de prețurile de la mare și a criticat prețurile uriașe la mâncare. Și nu vorbește de restaurantele de fițe, ci de cele împinge tava, pe care le consideră o batjocură la adresa turiștilor.

Mai mult, Jean Paler spune că deși prețurile au crescut enorm, porțiile s-au micșorat.

"Raportul calitate-preț e sub orice critică. Vor să facă avere, într-o lună jumătate, cât într-un an. Te fură la porții, carnea e nefiartă, și o cauți în farfurie precum caută ăia aurul în munți. E o jale totală, cu 100 de lei te scoli flămând de la masă", a declarat Jean Paler pentru Click!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News