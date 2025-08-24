Data actualizării: | Data publicării:

Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Lifestyle
Jean Paler - Foto: captura Youtube 40 de intrebari
Jean Paler - Foto: captura Youtube 40 de intrebari

Jean Paler critică prețurile de la mare și le consideră jigniri la adresa românilor.

La 72 de ani, actorul Jean Paler muncește pe litoralul românesc, pentru un ban în plus pe lângă pensie.

Ce pensie are Jean Paler

"Pensiile sunt mici, dar mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România.

Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, spune Jean Paler.

Jean Paler, șocat de prețurile de la mare

Jean Paler a dezvăluit că a rămas șocat de prețurile de la mare și a criticat prețurile uriașe la mâncare. Și nu vorbește de restaurantele de fițe, ci de cele împinge tava, pe care le consideră o batjocură la adresa turiștilor.

Mai mult, Jean Paler spune că deși prețurile au crescut enorm, porțiile s-au micșorat.

"Raportul calitate-preț e sub orice critică. Vor să facă avere, într-o lună jumătate, cât într-un an. Te fură la porții, carnea e nefiartă, și o cauți în farfurie precum caută ăia aurul în munți. E o jale totală, cu 100 de lei te scoli flămând de la masă", a declarat Jean Paler pentru Click!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
24 aug 2025, 18:15
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
24 aug 2025, 16:38
Jean Paler, șocat de prețurile de la mare, de la împinge tava: Cu 100 de lei te scoli flămând de la masă. Te fură la porții
24 aug 2025, 16:23
Laura Cosoi rupe tăcerea despre soț și copii, după ce o fată i-a spus pe plajă că familia ei e minunată: Încerc cu ultimele forțe să țin totul împreună...
23 aug 2025, 08:34
Aluziva și Adi Câmpurean au divorțat, după 11 ani de căsnicie: Încă ne iubim / video
22 aug 2025, 08:33
Momentul când Babasha este lovit de o sticlă, chiar pe scenă, la un concert: ''Cine a făcut treaba asta?'' - Video
18 aug 2025, 23:36
ParintiSiPitici.ro
Înapoi la școală! 6 obiceiuri care îi ajută cu adevărat pe copii să înceapă anul cu dreptul, potrivit profesorilor: „Adevăratul succes al elevilor nu se găsește pe rafturile cu papetărie!”
24 aug 2025, 12:21
Cât de mare s-a făcut fiica lui Pepe. Poze de colecție cu Maria de ziua ei
15 aug 2025, 21:03
Cum a făcut avere cea mai bogată femeie din lume
15 aug 2025, 18:59
Irina Columbeanu, gest emoționant pentru tatăl ei! Irinel: „E foarte practic să ai o tânără domnișoară care să te ajute”
14 aug 2025, 18:43
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a cumpărat Georginei
12 aug 2025, 11:27
Cum au petrecut Laura Cosoi și soțul ei 10 ani de căsnicie - imagini spectaculoase din vacanță
08 aug 2025, 13:41
MrBeast dezvăluie în premieră ce avere are: „Da, este adevărat”
08 aug 2025, 08:47
Cum și-a sărbătorit Mihaela Rădulescu ziua de naștere după moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru mine era totul”
05 aug 2025, 14:37
Post Malone, de nerecunoscut: Cum a slăbit 30 kg pentru cea mai importantă ființă din viața lui
05 aug 2025, 12:03
Jessie J, din nou pe patul de spital. Vedeta rupe tăcerea despre problemele după operația de cancer
04 aug 2025, 11:13
Câte kilograme a luat Ilona Brezoianu în sarcină. Vedeta este foarte pofticioasă: „I-am disperat pe oamenii ăștia”
04 aug 2025, 10:32
Porecla surprinzătoare a Prințesei Charlotte. Cum îi spune Kate Middleton te va amuza
03 aug 2025, 19:07
Cheloo, pozitiv la droguri, dar în urină. Ce înseamnă asta? Explicația expertului antidrog Cătălin Țone
02 aug 2025, 11:43
Elena Gheorghe, cadou special pentru fani chiar de ziua ei
01 aug 2025, 09:50
Justin Timberlake a dezvăluit diagnosticul secret de care suferă într-o postare emoționantă
31 iul 2025, 22:28
Ruby, 100% naturală! Cum arată artista fără filtru și fără machiaj – FOTO
31 iul 2025, 16:33
Cum a reacționat iubita lui Tzancă Uraganu după ce acesta s-a pozat cu Jennifer Lopez
30 iul 2025, 22:43
Vacanța cu emoții pentru Laura Cosoi. A plecat în vacanță cu familia în Bali, dar a uitat un mic amănunt...
30 iul 2025, 17:11
Cheloo lansează acuzații grave în scandalul în care este implicat: ”Trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct!”
30 iul 2025, 10:07
Ce lecție le-a dat Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, haterilor ei
29 iul 2025, 22:33
O actriță româncă a fost decorată de Președintele Italiei! Kristina Cepraga este Cavaler al Ordinului Stelei Italiei
29 iul 2025, 19:02
Acesta să fie secretul tinereții lui Jennifer Lopez? Ce este HRT. Vezi cum poți avea acces la această terapie și în România
28 iul 2025, 22:21
Ce mănâncă Jennifer Lopez de arată la 56 de ani ca la 20 de ani! Lista alimentelor care o fac să aibă un corp de invidiat
28 iul 2025, 18:28
Ce a pățit soțul Biancăi Purcărea, DJ-ul de la PROFM, în vacanță în Cipru
28 iul 2025, 17:27
Nicole Cherry, prestație fabuloasă în deschiderea lui Jennifer Lopez: „Ziua de ieri a adus în fața noastră două femei emblematice”
28 iul 2025, 16:38
Tzancă Uraganu s-a dat în spectacol în fața ”finei” Jennifer Lopez. ”Pleacă cu traume”
28 iul 2025, 09:31
Ce a pățit Jennifer Lopez în București chiar în fața fanilor. Moment bizar devenit viral - Video
27 iul 2025, 23:14
Ce a scos-o din sărite pe Nicoleta Nucă, chiar înainte de vacanță: „Culmea obrăzniciei!”
25 iul 2025, 13:31
Ce a pățit soția lui Sorin Copilul de Aur pe TikTok: „Sunt sigură că nu sunt singura fată țepuită”
24 iul 2025, 14:46
Iorga și Adrian „Elicopter de luptă” au fost jefuiți în Barcelona: „Suvenirurile mele sunt amintirile”
23 iul 2025, 12:23
Ozzy Osbourne a murit
22 iul 2025, 21:16
Prințul George va fi separat de Prințul William începând de astăzi
22 iul 2025, 15:51
Selena Gomez împlinește 33 de ani: Imagini spectaculoase de la petrecerea sa
22 iul 2025, 09:08
Top modelul din România care a eclipsat ”meciul greilor” de pe Wembley - Foto în articol
21 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
De ce Felix Baumgartner nu a vrut copii. Motivul tulburător pentru care s-a temut să aibă urmași
19 iul 2025, 21:38
Cum se simte Andreea Ibaka după accident. Soția lui Cabral a transmis un mesaj după ce s-a externat
18 iul 2025, 23:59
Ramona Lăzuran, mesaj emoționant pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner
18 iul 2025, 17:07
Dan Negru, semnal de alarmă după moartea lui Felix Baumgartner: N-o spune nimeni!
18 iul 2025, 09:49
Iulia Albu își transformă casa într-o expoziție de muzeu: „Cu Dumnezeu înainte” - VIDEO
17 iul 2025, 19:37
Beach, Please! rupe tăcerea după ce Destroy Lonely, rapperul adus de Selly, a îndemnat un puști să sară de pe scenă
16 iul 2025, 20:11
Ce a spus Jennifer Lopez despre românce, înainte de concertul pe care îl va susţine în Bucureşti
16 iul 2025, 15:25
O cântăreață a ajuns la spital după ce a purtat pantaloni prea strâmți. Ce boală a făcut - Foto în articol
16 iul 2025, 08:53
Andreea Bălan, o soră mai mare pentru fani. Artista a împărtășit 11 sfaturi care îți pot ușura viața
15 iul 2025, 17:40
Câți ani împlinește fiica Loredanei Groza. Tânăra a primit o surpriză unică din partea vedetei
14 iul 2025, 17:17
Angela Similea, mesajul care a emoționat publicul: "Aplauzele nu se sting..."
12 iul 2025, 10:15
Cele mai noi știri
acum 11 minute
Copiii români născuţi în diaspora, la poluri opuse. Unii vorbesc perfect româna, alţii aproape deloc. Ce soluţii sunt?
acum 1 ora 21 minute
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
acum 1 ora 24 minute
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
acum 1 ora 30 minute
De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei
acum 1 ora 32 minute
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
acum 2 ore 1 minute
Motivul pentru care s-a împrumutat România cu sume uriaşe. Explicaţiile lui Marian Petrache, PNL
acum 3 ore 6 minute
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
acum 3 ore 7 minute
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel